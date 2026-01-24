Başkentin Siyah Bekçileri: Haymana Karası

Ankara’nın Haymana ilçesine özgü olarak yetiştirilen Haymana Karası köpekleri, güçlü yapıları, koyu renkli tüyleri ve belirgin koruma içgüdüleri ile öne çıkıyor. Çevik oluşları, çoban köpekliği yapan diğer türlerden ayrılmasını sağlıyor. Yöre halkı bu köpekleri hem sürü korumada hem de bekçi köpeği olarak tercih ediyor.

Yetiştiricilerin anlatımı

Mustafa Aydın, çocukluğundan beri Haymana Karası beslediğini ve yetiştirdiğini belirtip duygularını, "Haymana Karaları olmasa ben yaşayamam, bunlar benim bir parçam" sözleriyle özetliyor. Aydın, "Bu kara köpekleri besliyoruz. Sahiplendiriyoruz, koyunumuz var koyuna götürüyoruz. İnsanlara karşı da sertler. Kurtçulukları da çok iyi. Çok memnunuz. Herkese tavsiye ederiz. Herkesin köpeği kendine göre iyi. Ben de bu siyah köpeklerden başkasını beslemiyorum. Dededen babadan bize kaldı. Biz de elimizden geldiğinde devam ettirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullanıyor.

Fiyat ve talep

Aydın, şimdiye kadar çok fazla köpek sahiplendirdiklerini aktarıp talebin yüksek olduğunu söylüyor: "Çok talep var. Hatta yetiştiremiyoruz. Bir yandan koyunla uğraşıyoruz bir yandan bununla. Sadece çoğaltmaya ve satmaya ağırlık veremiyoruz kendi koyunumuz var. Yavruları 20 bin liradan sahiplendiriyoruz. Dişi erkek fark etmiyor. Benim köpeklerimin hepsi kalitelidir. Büyüklerden satmıyorum. Satarsam da 50 bin, 100 bin, 150 bin gibi fiyatlara satıyoruz."

Haymana Karası ile geçen ömür

Cino Dayı olarak bilinen 62 yaşındaki Celal Aydın ise 7 yaşından beri bu işle uğraştığını belirterek şunları aktarıyor: "Haymana Karaları’nın sevdasından okul bile okumadım. Bunlarla 1 sene davar güden adam bir daha bunları bırakamaz. Bu köpekler bize bir dost oldu, arkadaş oldu. İç içe olduk biz bunlarla. Onlar da aileden sayılıyor bizim için. Şu dağları çekerseniz Haymana Karası’nın ne olduğunu bilirsiniz. Başka köpekler hiç dayanmadı buralara ama biz Haymana Karaları ile 60 senedir bu dağlarda yol arkadaşlığı yaptık. Zararlarını görmedik, faydalarını gördük. Kavga da yapsan senin yanında, canavara da gitse senin yanında, sürünün yanında. Götürüp villaya da bağlasan bekçi olarak aynı görevi yapar."

Aydın, sadece Haymana’ya özgü olan bu köpeklerin üretimi ve sahiplendirilmesi konusunda destek verilmesi gerektiğini vurguluyor.

