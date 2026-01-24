İnönü Üniversitesi'nde Çocuklar 'Özgün Baskı Resim Atölyesi'nde Yaratıcılıklarını Sergiledi

İnönü Üniversitesi ve Çocuk Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 'Özgün Baskı Resim Atölyesi'nde ilkokul ve ortaokul öğrencileri baskıyı deneyimleyip unutulmaz bir gün geçirdi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 09:52
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 09:52
İnönü Üniversitesi'nde 'Özgün Baskı Resim Atölyesi' gerçekleştirildi

Çocuk Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte çocuklar hünerlerini sergiledi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programı ile Çocuk Üniversitesi iş birliğiyle "Özgün Baskı Resim Atölyesi" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programından Prof. Dr. Derya Şahin ile lisans ve yüksek lisans öğrencileri eğitmen olarak yer aldı.

İlkokul ve ortaokul kış kampına gelen öğrenciler atölyede unutulmaz bir gün yaşadı ve özgün baskı tekniklerini deneyimledi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Derya Şahin, atölyenin özgün baskı resim atölyesi olduğunu ve bu etkinlikle öğrencilerin baskıyı deneyimlemesini istediklerini belirtti.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

