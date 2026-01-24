İnönü Üniversitesi'nde Çocuklar 'Özgün Baskı Resim Atölyesi'nde Yaratıcılıklarını Sergiledi

İnönü Üniversitesi'nde 'Özgün Baskı Resim Atölyesi' gerçekleştirildi

Çocuk Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte çocuklar hünerlerini sergiledi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programı ile Çocuk Üniversitesi iş birliğiyle "Özgün Baskı Resim Atölyesi" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programından Prof. Dr. Derya Şahin ile lisans ve yüksek lisans öğrencileri eğitmen olarak yer aldı.

İlkokul ve ortaokul kış kampına gelen öğrenciler atölyede unutulmaz bir gün yaşadı ve özgün baskı tekniklerini deneyimledi.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Derya Şahin, atölyenin özgün baskı resim atölyesi olduğunu ve bu etkinlikle öğrencilerin baskıyı deneyimlemesini istediklerini belirtti.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NDE ÇOCUKLAR, ÖZGÜN BASKI RESİM ATÖLYESİ ETKİNLİĞİNDE HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ