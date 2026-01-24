Erzincan'da Şehit Er Mesut Koyun Anısına Şavak Aşireti Turnuvası Sona Erdi

Erzincan'da Şehit Er Mesut Koyun anısına düzenlenen Şavak Aşireti futbol turnuvası final ve ödül töreniyle tamamlandı; 10 takım, 130 sporcu yer aldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 08:23
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 08:23
Erzincan'da Şehit Er Mesut Koyun Anısına Şavak Aşireti Turnuvası Sona Erdi

Şehit Er Mesut Koyun Anısına Düzenlenen Turnuva Finalle Noktalandı

Erzincan’da Şehit Er Mesut Koyun anısına Şavak Aşireti tarafından düzenlenen futbol turnuvası, final müsabakası ve ödül töreniyle tamamlandı. Organizasyon, sporun birleştirici gücünü ön plana çıkarırken protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın ilgisini çekti.

Turnuva Detayları

Turnuvada toplam 10 takım ve 130 sporcu mücadele etti. Organizasyonda centilmenlik, kardeşlik ve dayanışma duyguları ön plana çıktı. Geçen hafta oynanan final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlar ödüllerine kavuştu.

Protokol ve Katılımcılar

Törene; Erzincan Valisi Dr. Hamza Aydoğdu, AK Parti 27. Dönem Erzincan Milletvekili ve AK Parti Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Çakır, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı, MHP Erzincan İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan ve Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin katıldı.

Programda ayrıca şehit yakınları Yusuf Budak, Halil Can ve Kazım Koyuncu ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Konuşmalar ve Mesajlar

Turnuva Komite Başkanı Mecit Doğan, organizasyona katkı sunanlara teşekkür ederek, "Bu anlamlı turnuvada bizleri yalnız bırakmayan tüm protokol üyelerimize ve hemşehrilerimize Şavak Aşireti ve tertip komitesi adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Çakır ise konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Şavak Aşireti’nin toplumsal dayanışmaya katkı sağlayan çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Son olarak konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, turnuvanın bir şehidin aziz hatırasına ithaf edilmesinin son derece anlamlı olduğunu belirterek, "Erzincan’ın birlik ve kardeşlik kültürüyle örnek bir şehir olduğunu" ifade etti. Aydoğdu, vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Ödüllerin Takdimi

Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Turnuva, sporun ve toplumun bir araya gelmesini sağlayan anlamlı bir etkinlik olarak sona erdi.

