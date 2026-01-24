Mersin'de Ücretsiz Yarıyıl Tiyatro Şenliği 5 Gün Boyunca

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2. 'Çocuklar İçin Yarıyıl Tiyatro Şenliği'nde Şehir Tiyatrosu oyunları 5 gün boyunca ücretsiz olarak sahnelendi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:49
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:49
Mersin'de Ücretsiz Yarıyıl Tiyatro Şenliği Çocuklarla Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çocuklar İçin Yarıyıl Tiyatro Şenliği', Mersin Şehir Tiyatrosu'nun sevilen çocuk oyunlarını yarıyıl tatili boyunca 5 gün Kongre ve Sergi Sarayı'nda minik izleyicilerle buluşturdu.

Oyunlar ve Program

Bu yıl 2. kez gerçekleştirilen şenlik kapsamında sahnelenen oyunlar: 'İki Bavul Dolusu', 'Bisküvi Adam', 'Gökkuşağı’nın Altında' ve 'Dünya’nın Eski Zamanlarında'. Tüm oyunlar ücretsiz olarak çocuklara sunuldu; etkinlik karne hediyesi olarak ailelerin beğenisine sunuldu.

Sahne Performansı ve Hedef

Mersin Şehir Tiyatrosu oyuncuları, sahnedeki enerjileri ve sıcak iletişimleriyle tiyatro sevgisini erken yaşta aşılamayı hedefliyor. Eğlenceli sahne performansları, bol kahkahalı anlatımlar ve doğru davranışları teşvik eden mesajlar içeren oyunlar, hem çocuklardan hem de ailelerden büyük ilgi gördü.

Yetkiliden Açıklama

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez etkinlikle ilgili, "5 gün boyunca ‘İki Bavul Dolusu’, ‘Bisküvi Adam’, ‘Gökkuşağı’nın Altında’ ve ‘Dünya’nın Eski Zamanlarında’ isimli oyunlarımızla, Mersin’deki küçük hanım ve küçük beylerle Kongre ve Sergi Sarayı’nda buluştuk" dedi. Erdönmez, şenliğin her yıl tekrarlanacağını belirterek, "Önümüzdeki yıl 3.’sünü düzenleyeceğimiz şenlik için şimdiden sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

