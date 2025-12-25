Beyşehir'de Fener Alayıyla Mübarek Üç Aylar Başladı

İzzet-Ayşe Taşdelen 4-6 Yaş Kur'an Kursu öncülüğünde düzenlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde mübarek üç ayların başlangıcı, fener alayı ve şivlilik geleneğinin yaşatıldığı anlamlı bir programla karşılandı.

Etkinlik, Beyşehir Müftülüğü İzzet-Ayşe Taşdelen 4-6 Yaş Kur'an Kursu öncülüğünde; öğrenci, öğretici ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Şehir merkezinde ellerinde fenerlerle yürüyen minikler, Konya yöresine özgü fener alayı geleneğini yaşatarak İzzet-Ayşe Taşdelen 4-6 Yaş Kur'an Kursu'ndan Merkez Çarşı Camii'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından Merkez Çarşı Camii'nde namaz kılındı. Namaz öncesinde öğrenciler camide çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşarken, okunan surelerle programa manevi bir atmosfer kazandırıldı.

Programda konuşan Beyşehir Müftüsü Enes Aktaş, etkinliğe katılan öğrenci, öğretici ve velilere teşekkür ederek, mübarek üç ayların Beyşehir'e, ülkemize ve tüm İslam alemine birlik, beraberlik ve hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Etkinlik, öğrencilere oyuncak hediye edilmesi ve cemaate lokma tatlısı ikram edilmesiyle son buldu.

