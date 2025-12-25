Erzurum'da "Gönülden Gelenler " Sergisi Yoğun İlgi Topladı

Erzurum'da "Gönülden Gelenler " Sergisi Yoğun İlgi Gördü

Olgunlaşma Enstitüleri Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi tema/projesi kapsamında düzenlendi

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen "Gönülden Gelenler " sergisi, 24-25 Aralık 2025 tarihlerinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, Olgunlaşma Enstitüleri Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi tema/projesi kapsamında yapıldı.

Geleneksel el sanatlarının en nadide örneklerinin sergilendiği etkinlikte Ehram, Bardız kilimi ve Oltu taşı ürünleri ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Katılımcılar eserleri yakından inceleme fırsatı buldu.

İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de programa katılarak sergilenen ürünleri yakından inceledi ve emeği geçen usta öğreticiler ile çalışanlarla sohbet etti.

Sergi ile ilgili yapılan paylaşımda, "Kültürel mirasımızın yaşatılmasına katkı sunan bu anlamlı çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gelenekten geleceğe uzanan bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" denildi.

