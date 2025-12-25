DOLAR
42,84 -0,01%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,65 -0,03%
BITCOIN
3.746.021,8 0,12%

Erzurum'da "Gönülden Gelenler " Sergisi Yoğun İlgi Topladı

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nün düzenlediği "Gönülden Gelenler " sergisi 24-25 Aralık 2025'te geleneksel el sanatlarıyla yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:41
Erzurum'da "Gönülden Gelenler " Sergisi Yoğun İlgi Topladı

Erzurum'da "Gönülden Gelenler " Sergisi Yoğun İlgi Gördü

Olgunlaşma Enstitüleri Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi tema/projesi kapsamında düzenlendi

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen "Gönülden Gelenler " sergisi, 24-25 Aralık 2025 tarihlerinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, Olgunlaşma Enstitüleri Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi tema/projesi kapsamında yapıldı.

Geleneksel el sanatlarının en nadide örneklerinin sergilendiği etkinlikte Ehram, Bardız kilimi ve Oltu taşı ürünleri ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Katılımcılar eserleri yakından inceleme fırsatı buldu.

İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici de programa katılarak sergilenen ürünleri yakından inceledi ve emeği geçen usta öğreticiler ile çalışanlarla sohbet etti.

Sergi ile ilgili yapılan paylaşımda, "Kültürel mirasımızın yaşatılmasına katkı sunan bu anlamlı çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gelenekten geleceğe uzanan bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" denildi.

OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİ KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ TEMA/PROJESİ KAPSAMINDA, ERZURUM...

OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİ KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ TEMA/PROJESİ KAPSAMINDA, ERZURUM OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN "GÖNÜLDEN GELENLER ", 24-25 ARALIK 2025 TARİHLERİNDE YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİ KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ TEMA/PROJESİ KAPSAMINDA, ERZURUM...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep Kulübü 2025 Geleneksel Hizmet Ödülü: Empati Derneği Onurlandırıldı
2
Erenler'de 'Hikayeli Türküler' Konseri İlgi Çekti
3
Aksa Fotofest 10. Yıl: 611 Eserle 'Sanatın Enerjisi' KKTC'de
4
Mehmet Nuri Ersoy Ankara'da Mesir Macunu Karımıyla 'Yaşayan Miras Okulu'nu Tanıttı
5
Erzurum'da "Gönülden Gelenler " Sergisi Yoğun İlgi Topladı
6
Tavşanlı’da Protokol ve Vatandaşlar Lokma Etkinliğinde Buluştu
7
Şeref Usta Kitap Geliri Çıraklara Bağışlanacak — Şeref Kazcıoğlu’nun Biyografisi Valiliğe Takdim Edildi

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı