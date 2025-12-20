Priene Antik Kenti UNESCO Yolunda: Danışma Kurulu Söke'de İlk Toplantısını Yaptı

Priene Antik Kenti Alan Başkanlığı Danışma Kurulu, UNESCO Dünya Kalıcı Miras Listesi adaylığı sürecinde kritik bir adım olarak ilk toplantısını Söke’de gerçekleştirdi. Toplantı, alan yönetiminin paydaşlarıyla birlikte sahada değerlendirmeler ve yönetsel kararlar alma amacıyla düzenlendi.

Toplantı ve saha incelemesi

Toplantı, Söke Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. Kurul, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmeliği" kapsamında oluşturulan alan yönetiminin önemli yapılarından biri olarak ilk kez bir araya geldi. Toplantının ilk gününde ekipler Priene Antik Kentinde saha incelemesi gerçekleştirerek, antik kentin mevcut durumu ve yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Oturumlar ve katılımcılar

İkinci gün, oturumlar Söke Belediyesi Meclis Salonunda sürdü. Toplantıya Priene Antik Kenti Alan Başkanı Mine Aşçı başkanlığında; Priene Kazı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert, farklı üniversitelerden akademisyenler, mimarlar, şehir plancıları, koruma uzmanları, turizm temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri katıldı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü de toplantıda yer aldı.

Sunumlar, görüşler ve seçimler

Toplantının ilk oturumunda Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert kazı çalışmalarının geçmişi ve gelecek döneme ilişkin kazı programı hakkında sunum yaptı. Ardından Danışma Kurulu üyelerinin görüş ve önerileri alındı. Alan Başkanı Mine Aşçı toplantıda, "Alan Başkanlığının oluşumunun ardından paydaşlarla yapılan ara toplantılar çok kıymetliydi. Danışma Kurulu üyelerimizin görüş, öneri ve değerlendirmeleri sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kararlar ve süreç

İkinci oturumda yapılan oylama sonucunda, Danışma Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Dr. Ahmet Ali Altın ve Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar seçildi. Toplantı, Priene Antik Kenti için tarihi bir sürecin başlangıcı olarak değerlendirildi ve kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir yönetimi ile uluslararası tanınırlığın artırılması açısından önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.

