DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.773.250,83 -0,16%

Priene Antik Kenti UNESCO Yolunda: Danışma Kurulu Söke'de İlk Toplantısını Yaptı

Priene Antik Kenti Alan Başkanlığı Danışma Kurulu, UNESCO sürecine yönelik ilk toplantısını Söke’de gerçekleştirdi; saha incelemeleri ve yönetim seçimleri yapıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:09
Priene Antik Kenti UNESCO Yolunda: Danışma Kurulu Söke'de İlk Toplantısını Yaptı

Priene Antik Kenti UNESCO Yolunda: Danışma Kurulu Söke'de İlk Toplantısını Yaptı

Priene Antik Kenti Alan Başkanlığı Danışma Kurulu, UNESCO Dünya Kalıcı Miras Listesi adaylığı sürecinde kritik bir adım olarak ilk toplantısını Söke’de gerçekleştirdi. Toplantı, alan yönetiminin paydaşlarıyla birlikte sahada değerlendirmeler ve yönetsel kararlar alma amacıyla düzenlendi.

Toplantı ve saha incelemesi

Toplantı, Söke Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. Kurul, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmeliği" kapsamında oluşturulan alan yönetiminin önemli yapılarından biri olarak ilk kez bir araya geldi. Toplantının ilk gününde ekipler Priene Antik Kentinde saha incelemesi gerçekleştirerek, antik kentin mevcut durumu ve yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Oturumlar ve katılımcılar

İkinci gün, oturumlar Söke Belediyesi Meclis Salonunda sürdü. Toplantıya Priene Antik Kenti Alan Başkanı Mine Aşçı başkanlığında; Priene Kazı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert, farklı üniversitelerden akademisyenler, mimarlar, şehir plancıları, koruma uzmanları, turizm temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri katıldı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü de toplantıda yer aldı.

Sunumlar, görüşler ve seçimler

Toplantının ilk oturumunda Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert kazı çalışmalarının geçmişi ve gelecek döneme ilişkin kazı programı hakkında sunum yaptı. Ardından Danışma Kurulu üyelerinin görüş ve önerileri alındı. Alan Başkanı Mine Aşçı toplantıda, "Alan Başkanlığının oluşumunun ardından paydaşlarla yapılan ara toplantılar çok kıymetliydi. Danışma Kurulu üyelerimizin görüş, öneri ve değerlendirmeleri sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kararlar ve süreç

İkinci oturumda yapılan oylama sonucunda, Danışma Kurulu Başkanlığı’na Prof. Dr. İbrahim Hakan Mert, Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Dr. Ahmet Ali Altın ve Söke Ticaret Odası Başkanı Metin Sakalar seçildi. Toplantı, Priene Antik Kenti için tarihi bir sürecin başlangıcı olarak değerlendirildi ve kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir yönetimi ile uluslararası tanınırlığın artırılması açısından önemli bir adım olarak kayıtlara geçti.

UNESCO DÜNYA KALICI MİRAS LİSTESİ YOLUNDA ÖNEMLİ BİR SÜREÇ BAŞLATAN PRİENE ANTİK KENTİ ALAN...

UNESCO DÜNYA KALICI MİRAS LİSTESİ YOLUNDA ÖNEMLİ BİR SÜREÇ BAŞLATAN PRİENE ANTİK KENTİ ALAN BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU, İLK TOPLANTISINI SÖKE’DE GERÇEKLEŞTİRDİ.

UNESCO DÜNYA KALICI MİRAS LİSTESİ YOLUNDA ÖNEMLİ BİR SÜREÇ BAŞLATAN PRİENE ANTİK KENTİ ALAN...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tralleis'te kazı sezonu Aralık sonunda bitecek
2
Mabolla 50. Yıl: Timuçin Şahin ve Greg Osby ile Caz Gecesi
3
6. Esenler Film Festivali Onur Ödülleriyle Başladı
4
Bursa'da Işın Karaca Rüzgarı: 'Yeni Yıla Merhaba' Konseri
5
Edirne Roman Gecesi'nde Trakya Geleneği Canlandı: 9/8'de Coşku
6
Lykos’un Antik Yüzleri Denizli’de: 52 Antik Eser Sergisi
7
Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025