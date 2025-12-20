Edirne Roman Gecesi'nde Trakya Geleneği Canlandı: 9/8'de Coşku

Unutulmaya yüz tutmuş kıyafetler ve ritimler yeniden hayat buldu

Edirne'de düzenlenen Roman gecesinde sandıklardan çıkarılan annelerin ve ninelerin kıyafetleri giyilerek Trakya gelenekleri canlandırıldı.

Bir araya gelen kadınlar, yıllardır hatıra olarak saklanan şalvarlar, yelekler, çemberler ve çeşitli kıyafetleri yeniden giydi. Rengarenk kıyafetler gecenin görsel zenginliğini oluşturdu.

Katılımcılar, Trakya'nın geleneksel gelin kınası adetini canlandırdı; gelin için kına yakılırken, komşuluk ilişkilerine dikkati çekmek amacıyla bahçeye çamaşır serme anı da sahnelendi. Bu sırada kadınlar çay ve çekirdek eşliğinde sohbet etti.

Ardından Trakya müzikleri eşliğinde oyunlara devam eden kadınlar, özellikle 9/8 usulünde oynayarak gece boyunca doyasıya eğlendi.

