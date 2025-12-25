DOLAR
Gaziantep Kulübü 2025 Geleneksel Hizmet Ödülü: Empati Derneği Onurlandırıldı

Gaziantep Kulübü’nün 2025 Geleneksel Hizmet Ödülü töreninde Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği onurlandırıldı; 25 Aralık Antep Savunması vurgulandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 16:00
Gaziantep Kulübü 2025 Geleneksel Hizmet Ödülü Töreni Coşkuyla Gerçekleştirildi

Etkinlik ve Katılımcılar

Gaziantep Kulübü tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Hizmet Ödülü Töreni bu yıl da coşkuyla gerçekleştirildi. Törene Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Başkan Vekili Halil Uğur, GBB Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, Gaziantep Kulübü Başkanı Kübra Kayın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Elif Çetindağ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Kulübü Geçmiş Dönem Başkanları Zeynep Konukoğlu, Hale Konukoğlu ve Ceren Uğurluer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış Konuşması ve Mesajlar

Törenin açılış konuşmasını yapan Gaziantep Kulübü Başkanı Kübra Kayın, 25 Aralık Antep Savunmasının önemine dikkat çekerek Gaziantep’in geçmişi kadar üretkenliği ve sorumluluk bilinciyle de yaşayan bir şehir olduğunu vurguladı. Kayın, konuşmasında şunları söyledi:

'Gaziantep, tarihiyle, direnişiyle ve üretme gücüyle Türkiye’ye örnek olmuş bir şehirdir. 25 Aralık, bir şehrin yoklukta bile umudu diri tuttuğu ve birlik olduğunda neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiği gündür. Antep Savunması, Milli Mücadele tarihimizin en şerefli sayfalarından biridir. Atatürk’ün, ‘Antepliler yalnız Antep’i değil, Anadolu’yu da kurtardılar’ sözleri, bu şehrin direnişteki öncü rolünü en güçlü şekilde ortaya koymaktadır. Bizler için bu topraklar sadece üzerinde yaşadığımız bir coğrafya değil, vatanını canından aziz bilen asil bir mücadelenin mirasıdır.'

Kayın ayrıca Gaziantep Kulübü olarak geçmişi anmanın ötesinde bu mirası sanayide, kültürde, eğitimde ve sosyal dayanışmada geleceğe taşımayı görev bildiklerini belirterek, geleneksel ödülün şehrin birlik ve beraberlik ruhunu, çalışkanlığını, direnişini ve üretkenliğini yaşatanlara takdim edildiğini ifade etti.

Hizmet Ödülü: Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği

Bu yılki Hizmet Ödülü, eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen çalışmalarıyla öne çıkan Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği'ne verildi. Kayın, derneğin çocukların hayata güvenle tutunmasına katkı sunduğunu belirterek, 'Empati Derneği, yalnızca projeler üreten değil, umut inşa eden çok kıymetli bir sosyal sorumluluk örneğidir. Gaziantep sevgisiyle bir araya gelen idealist kadınların kurduğu bu dernek, çocukların eğitimini merkeze alan yaklaşımıyla şehrimiz adına çok değerli bir misyon üstlenmektedir. Tüm üyelerini, gönüllülerini ve destekçilerini yürekten kutluyorum' dedi.

Belediye Temsilcisi ve Törenin Kapanışı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur da konuşmasında 25 Aralık Antep Savunması'nın yalnızca bir kurtuluş günü olmadığını, aynı zamanda güçlü bir toplumsal duruşun sembolü olduğunu belirtti. Uğur, Gaziantep’in geçmişinden aldığı güçle bugün sanayide, kültürde, eğitimde ve sosyal dayanışmada Türkiye’ye örnek olmaya devam ettiğini vurguladı. Gaziantep Kulübü’nün kentin sosyal ve kültürel hayatına sunduğu katkılara değinen Uğur, ödül törenlerinin toplumsal hafızayı diri tuttuğunu ve sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesinin şehirlerin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından, Empati İlkokulu 2. Sınıf öğrencilerinin hazırladığı müzik ve tanıtım videoları izlendi. Programın sonunda Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Elif Çetindağ'a plaket takdim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

