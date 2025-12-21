DOLAR
Şeref Usta Kitap Geliri Çıraklara Bağışlanacak — Şeref Kazcıoğlu'nun Biyografisi Valiliğe Takdim Edildi

Dr. Ahmet Sunal’ın yazdığı 'Şeref Usta' kitabı, Kütahya Valisi Musa Işın’a sunuldu; kitabın geliri çırak yurdundaki öğrencilere bağışlanacak.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 12:08
Şeref Kazcıoğlu’nun hayatı biyografik eserle gözler önüne serildi

Simavlı iş insanı Şeref Kazcıoğlunun yaşamı, akademisyen yazar Dr. Ahmet Sunal tarafından kaleme alınan "Şeref Usta" adlı biyografik eserle tüm yönleriyle ele alındı. Eser, Kütahya Valisi Musa Işına takdim edildi.

Ziyarette, kitabın gelirinin çırak yurdunda kalan öğrencilere bağışlanacağı belirtildi. Yazar Dr. Ahmet Sunal, takdim sırasında yaptığı değerlendirmede kitabın amacını ve bağış kararını şu sözlerle aktardı:

"Valimize; Şeref Kazcıoğlu, eşlerimiz ve dostlarımızla birlikte kitabımızı takdim ettik. Kendi çocukluğu zorlu şartlardan geçen Şeref Kazcıoğlu, diğer çocukların aynı zorlukları yaşamamaları için eğitim hayatlarında iyileştirmeler yapan ya da onların önünü açan; topluma faydalı bireyler olmaları adına elinden geleni yapan bir isim. Şeref Usta’nın memleketimiz Simav’a verdiği bunca emeğin yanında, benim de kum tanesi kadar bir katkım olsun istedim. Kitabın ön sözünde de bahsettiğim gibi bu esere verdiğim emeği; zorlu yaşam şartlarından gelen, güçlüklerle yetişen çıraklara, yani geleceğin ustalarına armağan ediyorum. Kitap geliri çıraklara bağışlanacaktır."

Takdim törenine ayrıca Nurhan Kazcıoğlu, Av. Pınar Yüksel Sunal, Dr. İbrahim Üstünel, Dilek Üstünel, Dt. Mehmet Irmak ve Neslişah Armağan Irmak da katıldı.

Bu girişim, hem yerel bir değer olan Şeref Kazcıoğlu’nun yaşam öyküsünü kayıt altına alıyor hem de eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak amacıyla somut bir destek sunuyor.

