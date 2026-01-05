DOLAR
Bolu Müzesi 2025'te 8 bin 450 Ziyaretçi Ağırladı

Bolu Müzesi, zengin koleksiyonuyla 2025'te toplam 8 bin 450 ziyaretçiyi ağırladı; Roma mermer heykelleri ve mezar hediyeleri öne çıktı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 13:57
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:02
Zengin koleksiyon yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti

Bolu Müzesi, 2025 yılı boyunca toplam 8 bin 450 ziyaretçiyi ağırladı. Tarihin izlerini taşıyan zengin koleksiyonu her yaştan ziyaretçinin yoğun ilgisini çekti.

Müzede Neolitik Dönem, Eski Tunç Çağı, Frig, Urartu, Lidya, Grek, Roma ve Bizans dönemlerine ait mermer, cam, maden ve pişmiş topraktan yapılmış eserler sergileniyor. Özellikle Roma dönemine ait mermer heykeller, pişmiş toprak ve cam mezar hediyeleri dikkat çekiyor.

Bolu Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kültürümüze sahip çıkan, tarihimizle buluşan tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyor; Bolu’nun zengin mirasını birlikte yaşatmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

