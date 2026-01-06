Erzincan'da Herfene Geceleri: Bahçeliköy'de Asırlık Gelenek Canlanıyor

Kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki köyde haftalık buluşmalar sürüyor

Erzincan Bahçeliköy’ün asırlık geleneği Herfene Geceleri, muhtarlık ve yöre halkının destekleriyle yeniden hayata geçiriliyor. Kent merkezine 14 kilometre mesafedeki köyde unutulan kültür, köylülerin öncülüğünde köyde uygulanıyor.

Her hafta Cuma akşamları Köy Odası’nda bir araya gelen halk, kanun, ut, keman, klarnet ve darbuka eşliğinde şarkı ve türküler söylüyor, birlikte hazırlanan yöresel yemekleri paylaşıyor ve eğlenceli oyunlar oynuyor.

Gelenek, köyde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirirken, katılımcılar bu kültürün nesilden nesle aktarılmasını amaçlıyor.

Öğretim Görevlisi Ertuğrul Ahmet Terzioğlu, bu buluşmaların önemini şu sözlerle anlattı: "Köy odamızda kurulan sofralar, yapılan sohbetler ve paylaşılan muhabbetler ortak hafızamızın en güzel yansımasıdır. Bu geleneği sürdürmek, köyümüze duyduğumuz aidiyetin ve vefanın bir göstergesidir. Temennimiz, bu birlik ruhunun nesiller boyu devam etmesidir".

Eğitimci Bünyamin Sonat, geleneğin 40-50 yıla dayandığını belirterek, "Yaklaşık 40-50 yıl öncesine dayanan geleneklerimizi yaşatıyoruz. Buradaki amaç sadece yemek yemek değil, bir araya gelerek kaynaşmak. Her hafta cuma günleri de fasıl yapıyoruz. İnşallah bizden sonra gelen nesiller de bu geleneği sürdürür" dedi.

Üniversitede görev yapan köy sakinlerinden Ahmet Özel de, "Burada gaye yemek değil, birlikte olmak ve muhabbeti artırmak. Bu buluşmalar sayesinde köylüler olarak daha çok kaynaşıyoruz. Gençlerimizin de bu geleneğe katılmasıyla daha güçlü bir yapı oluşacaktır" şeklinde konuştu.

Bahçeliköy Muhtarı Ahmet Özgüler, geçmişte geleneklerin evlerde sürdürüldüğünü hatırlatarak, "Önceleri haftada beş gün farklı evlerde toplanır, beşinci gün Herfene Gecesi düzenlerdik. Şimdi ise Köy Konağı’nda toplu olarak gerçekleştiriyoruz. Amacımız bu asırlık geleneği gençlerimize aktararak geleceğe taşımak" ifadelerini kullandı.

Herfene Geceleri, Bahçeliköy'de aynı sofrayı paylaşan halkı buluşturarak geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kurmayı sürdürüyor.

