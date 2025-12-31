DOLAR
Bam Teli: Efnan Ezenel ve Gülşah Demirci’den Şiire Tanıklık

Efnan Ezenel ve Gülşah Demirci, "Martı Çıkmazı" ve "S’övgü Tanığı" üzerinden şiirin bireysel ve toplumsal rolünü, çağın sesi oluşunu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:20
Eskişehir’in edebiyat dünyasında aktif rol alan, akademik kimlikleriyle yazın hayatını sürdüren Efnan Ezenel ve Gülşah Demirci, şiirin modern dünyadaki yerini ve yeni kitaplarını değerlendirdi. Her ikisi de Edebiyatist dergisinin şiir kurulunda görev yapıyor ve Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği üyesi.

"Şiir, yaşamın tam ortasında durandır"

Efnan Ezenel (Süleyman Demirel Üniversitesi Turist Rehberliği ve Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı mezunu) şiiri şöyle tanımlıyor:

"Şiir; yaşamın tam ortasında duran bir gerçekliğin sancılı ifadesi, çıkmazın içinde bir yol ve bu yolda bir yüzleşmenin, gürültülü bir sessizliğin biçimidir. Şiirim; imgelerin içtenliğimizi örtmeyecek kadar yer aldığı, duyguların açığa çıktığı bir alandır; çünkü o duygular, her birimizin hayatında farklı olayların yansıması olsa dahi aynı renk ağıtlardır. Bireyin duygularını yazıyor olmak toplumdan kopmuş bir ruhsal döküm değil; duyguların estetik yapı ile toplumla da çarpıştığı yerde biçimlenmesidir. Çağ gürültülü, şiir ise bu gürültünün içinde bir başkaldırıdır. Susturulmuş bir çağda, çıkmazda bizi kucaklayan tek ve güçlü sesleniştir şiir; her çağ kendini şiirlerde ele verir ve şairler de çağın gerçek sesidir"

"Şiir, sözden tasarruf ederken sesi çoğaltandır"

Gülşah Demirci (Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim görevlisi) ise şiiri şu sözlerle değerlendirdi:

"Edebiyatın bam teli, insanın kendine bile yabancılaştığı bir dünyada kendi iç sesini yine insana duyuran, insan kalabilmenin en ince hâlidir şiir. Düzenin üstünü örttüğü çatlaklardan sızan ışık, karanlık zamanlarda yolu aydınlatandır. Şiiri; bir direniş biçimi, estetiği ıskalamadan görünenin ardındaki derinlik arayışı olarak yorumluyorum. Karanlık zamanlardan geçtiğimiz şu sıralarda şiirin yaralarımızı deştiği gibi şifasını da barındırdığına inanıyorum; çağın sesi bu yüzden şiir! Zehri de panzehri de içinde tutuyor; şiiri insandan, toplumdan ve çağdan ayrı tutamazsınız. Tüm yaşananların sesi şiirle çoğalır ve zamana silinmez bir yankı bırakır."

"Martı Çıkmazı" üzerine

Efnan Ezenel, "Martı Çıkmazı" adlı şiir kitabı hakkında şunları paylaştı:

"‘Martı Çıkmazı’ bana dayatılmış bir isim değil; kendi ismini kitap kendi seçti aslında. Çünkü martı özgürlüğün klişeleşmiş bir sembolü olarak algılanıyor; oysa benim şiirimdeki martı, özgürlükle ilgili olmasının yanı sıra yön duygusunu kaybetmişlik ile ilgili de. ‘Martı Çıkmazı’, yerle gök arasında sıkışmış olma hâli; ne tamamen yeryüzüne ait olabilmek ne de göğe karışabilmek Çıkmaz, martıya ait değil, insana ait. Çünkü insan yere ait, göğe özlemli ve çoğu zaman kendi içinde sıkışmış bir varlık; martıya bakıp kendi yerinde kalışını fark eden bir insanın hâli"

"S’övgü Tanığı" ve şiirin tanıklığı

Gülşah Demirci, 2021 Yunus Emre Edebiyat Armağanı Şiir Yarışması’nda birincilik kazanan şair olarak "S’övgü Tanığı" kitabını şöyle özetledi:

"‘S’övgü Tanığı’, yaşadığımız çağa tanıklık ediyor; aslında öfkeyle karışık bir hüzün bu çağın tanıklığı, insan olmanın sancısı... Tanıklığı, duygu ve zihin sistemimizi yeniden hizalayan bir bilinç hâli olarak ifade edebiliriz. S’övgü ise içinde övgüyü de barındıran bir kelime; zıtlıkların el ele verdiği bu dualite dünyasında sövgüyü hak eden şeyler de var, övgüyü de Şiirin bir övgü olduğu gerçeğinin yanı sıra, şiir en güzel sövgüdür aslında, anlayana Benim sövgüm küfürlü değil, şiirli Şiiri sustuklarımıza, susturulduklarımıza, boğazımıza saplananlara tanık kılmaktır niyetim. ‘S’övgü Tanığı’ hem bireysel hem toplumsal, eleştirel yaklaşımı yüksek ama aynı zamanda övülecek şeyleri görmemiz gerektiğinin altını çizen bir kitap oldu."

Akademisyen şairler, Adalar’daki bir kitap kafede okurlarıyla bir imza günü etkinliğinde buluştu ve katılımcılara şiirle dolu bir yıl dilediler.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

