Buharkent’te 28. Geleneksel Doğa Yürüyüşü 28 Aralık’ta

Buharkent Belediyesi düzenliyor — Kızıldere’den Karura Harabeleri'ne 10 km’lik yürüyüş

Buharkent Belediyesi tarafından organize edilen Buharkent 28. Geleneksel Doğa Yürüyüşü, 28 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Yürüyüş, Kızıldere Mahallesi’nden başlayıp Karura Harabeleri (Buhar bacaları) noktasına ulaştıktan sonra tekrar Kızıldere Mahallesi’nde sona erecek. Parkurun uzunluğu yaklaşık 10 kilometre olarak planlandı.

Etkinlik, Belediye Nöbetçi Zabıta önünden 09.00-15.00 saatleri arasında düzenlenecek; yürüyüşün sonunda öğle yemeği Buharkent Belediyesi tarafından verilecek.

Katılım ücretsiz olup, 15 yaş ve üzeri herkes etkinliğe katılabilir. Ulaşım (gidiş-dönüş) belediye tarafından sağlanacak; katılımcıların sabah kahvaltısı ve yürüyüş sırasında ihtiyaç duyacakları yiyecek-içecekleri yanlarında getirmeleri gerekiyor. Kalp-damar, solunum, kas-eklem rahatsızlığı bulunanlar ve epilepsi hastalarının doktora danışmadan katılmamaları öneriliyor.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol etkinliğe tüm hemşehrileri davet etti ve şunları söyledi:

"Buharkent Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz Doğa Yürüyüşlerimizin 28’incisini, 28 Aralık 2025 Pazar günü hemşehrilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Kızıldere Mahallemizden başlayacak yürüyüşümüz, Kızıldere’nin doğusunda yer alan Karura Harabeleri (Buhar Bacaları) mevkiine kadar devam edecek ve tekrar Kızıldere Mahallemizde sona erecektir. Yaklaşık 10 kilometre, kolay parkur olarak planlanan yürüyüşümüze 15 yaş ve üzeri tüm hemşehrilerimiz ücretsiz olarak katılabilecektir. Ulaşım (gidiş-dönüş) belediyemiz tarafından sağlanacak, öğle yemeği Karura Harabeleri mevkiinde belediyemiz ikramı olarak verilecektir. Sabah kahvaltısı ile yürüyüş sırasında ihtiyaç duyulacak yiyecek ve içeceklerin katılımcılar tarafından temin edilmesi gerekmektedir. Kalp-damar, solunum, kas-eklem rahatsızlığı bulunan hemşehrilerimizin ve epilepsi hastalarının doktora danışmadan katılmamaları önemle tavsiye edilir. Doğanın içinde, sağlıklı ve keyifli bir günde buluşmak dileğiyle, tüm hemşehrilerimizi doğa yürüyüşümüze davet ediyoruz" dedi.

