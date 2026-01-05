Burçak Bingöl Misi Sanatevi'nde Genç Sanatçılarla Deneyim Paylaştı

Nilüfer Belediyesi Konuk Sanatçı Programı, dönemin son haftasında önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Programın konuğu Burçak Bingöl, Misi Sanatevi’nde üretim yapan genç sanatçılarla bir araya gelerek deneyimlerini aktardı.

Atölye Ziyaretleri ve Samimi Sohbet

Bingöl, Misi Sanatevi’nde konaklayan ve burada üretimlerini sürdüren genç sanatçıların atölyelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında sanatçıların devam eden projelerini inceleyip kendi sanat pratiğinden örnekler vererek üretim süreçlerine dair tecrübelerini paylaştı.

Buluşmada; malzeme kullanımı, fikir geliştirme süreçleri ve sanat dünyasındaki güncel dinamikler üzerine kapsamlı bir fikir alışverişi gerçekleştirildi. Genç sanatçılar, profesyonel yönlendirmeler ve yapıcı geri bildirimlerle üretimlerini şekillendirme fırsatı buldu.

Nilüfer Belediyesi’nin sanat ve sanatçı gelişimine katkı sunmayı hedefleyen Konuk Sanatçı Programı, deneyimli isimlerle genç yetenekleri buluşturmaya devam ediyor. Programın bu dönemki çalışmalarının tamamlanmasına sayılı günler kala gerçekleşen bu buluşma, Misi Sanatevi ortamında üretim kültürünü güçlendiren bir adım olarak öne çıktı.

