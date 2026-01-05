DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Burçak Bingöl Misi Sanatevi'nde Genç Sanatçılarla Deneyim Paylaştı

Nilüfer Belediyesi Konuk Sanatçı Programı kapsamında Burçak Bingöl, Misi Sanatevi'nde genç sanatçılarla üretim süreçleri ve sanatsal pratikleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:39
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:39
Burçak Bingöl Misi Sanatevi'nde Genç Sanatçılarla Deneyim Paylaştı

Burçak Bingöl Misi Sanatevi'nde Genç Sanatçılarla Deneyim Paylaştı

Nilüfer Belediyesi Konuk Sanatçı Programı, dönemin son haftasında önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Programın konuğu Burçak Bingöl, Misi Sanatevi’nde üretim yapan genç sanatçılarla bir araya gelerek deneyimlerini aktardı.

Atölye Ziyaretleri ve Samimi Sohbet

Bingöl, Misi Sanatevi’nde konaklayan ve burada üretimlerini sürdüren genç sanatçıların atölyelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında sanatçıların devam eden projelerini inceleyip kendi sanat pratiğinden örnekler vererek üretim süreçlerine dair tecrübelerini paylaştı.

Buluşmada; malzeme kullanımı, fikir geliştirme süreçleri ve sanat dünyasındaki güncel dinamikler üzerine kapsamlı bir fikir alışverişi gerçekleştirildi. Genç sanatçılar, profesyonel yönlendirmeler ve yapıcı geri bildirimlerle üretimlerini şekillendirme fırsatı buldu.

Nilüfer Belediyesi’nin sanat ve sanatçı gelişimine katkı sunmayı hedefleyen Konuk Sanatçı Programı, deneyimli isimlerle genç yetenekleri buluşturmaya devam ediyor. Programın bu dönemki çalışmalarının tamamlanmasına sayılı günler kala gerçekleşen bu buluşma, Misi Sanatevi ortamında üretim kültürünü güçlendiren bir adım olarak öne çıktı.

NİLÜFER BELEDİYESİ KONUK SANATÇI PROGRAMI, DÖNEMİN SON HAFTASINDA ÖNEMLİ BİR BULUŞMAYA EV...

NİLÜFER BELEDİYESİ KONUK SANATÇI PROGRAMI, DÖNEMİN SON HAFTASINDA ÖNEMLİ BİR BULUŞMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI. SANATÇI BURÇAK BİNGÖL, MİSİ SANATEVİ’NDE ÜRETİMLERİNİ SÜRDÜREN GENÇ SANATÇILARI ZİYARET EDEREK, ÜRETİM SÜREÇLERİ VE SANATSAL PRATİKLER ÜZERİNE SAMİMİ BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİ.

NİLÜFER BELEDİYESİ KONUK SANATÇI PROGRAMI, DÖNEMİN SON HAFTASINDA ÖNEMLİ BİR BULUŞMAYA EV...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yayman: Aile, çocuk ve kadın bizim kırmızı çizgimizdir
2
Karagöz ile Bilim Sahneye Taşındı: Solhan'da Yoğun İlgi
3
Eskişehir'de Genç Yetenekler Sahnesi — Yücel Arzen Hacıoğulları Konuk Oldu
4
Seddülbahir Kalesi EMYA 2026'ya Aday: Çanakkale'nin Gazi Müzesi
5
Seddülbahir Kalesi EMYA 2026 Adayı: Çanakkale'nin Gazi Kalesi Avrupa'da Yarışıyor
6
Burçak Bingöl Misi Sanatevi'nde Genç Sanatçılarla Deneyim Paylaştı
7
Merkezefendi Kent Tiyatrosu'nun Ocak Oyun Takvimi Açıklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları