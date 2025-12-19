DOLAR
Bursa Ulu Cami Türkiye Birincisi oldu — Viki Anıtları Seviyor

Serdar Kıran'ın karlar altındaki Bursa Ulu Cami fotoğrafı, 'Viki Anıtları Seviyor' Türkiye ayağında birinci seçildi; 7 binden fazla fotoğraf yarıştı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 14:18
Bursa Ulu Cami, "Viki Anıtları Seviyor" Türkiye finalinde birinci seçildi

Yarışma sonuçları ve Türkiye’den finale gidecek fotoğraflar

Vikipedi’nin uluslararası fotoğraf yarışması "Viki Anıtları Seviyor", bu yıl ilk kez Türkiye ayağıyla gerçekleştirildi. Yarışmaya Türkiye genelinden gönderilen eserler arasında kültürel mirasımızı yansıtan binlerce fotoğraf değerlendirildi.

Serdar Kıran'ın karlar altındaki Bursa Ulu Cami fotoğrafı Türkiye birincisi olarak uluslararası dünya finalinde Türkiye’yi temsil edecek.

Ulusal sıralamada ilk beş şu şekilde belirlendi: 1. Serdar Kıran — Bursa Ulu Cami, 2. Volkan Karagülleoğlu — İshak Paşa Sarayı, 3. İbrahim Şimşek — Urfa'da Cami Avlusu, 4. Serhat Bürke — Nemrut Dağı Milli Parkı, 5. Fatih Yılmaz — Ortahisar Kalesi.

Ayrıca uluslararası yarışmaya gönderilmek üzere seçilen diğer fotoğraflar arasında Erhan Kalkandelen'in İshak Paşa Sarayı, Fatih Yılmaz'ın Akdamar Kilisesi ve Mehmet Yılmaz'ın Perge fotoğrafları bulunuyor. Toplamda Türkiye jürisi, uluslararası final için 10 fotoğraf belirledi.

Yarışma, 2010'dan beri dünyanın kültürel anıtlarını belgelemek amacıyla düzenleniyor ve bu yıl Türkiye ayağı Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye ile Kültür Envanteri Topluluğu iş birliğiyle hayata geçirildi. Bu kapsamda, anıt fotoğraflarının tespiti ve Commons.wikimedia.org’a yüklemenin kolaylaştırılması için https://vikianitlariseviyor.tr/ adresinde özel bir platform geliştirildi.

Yarışmaya, Ekim ayı boyunca Marmara’dan Güneydoğu Anadolu’ya kadar ülke genelinden gönderilen 7 binden fazla fotoğraf katıldı. Yüklenen tüm fotoğraflar Vikipedi ve diğer Wikimedia projelerinde serbestçe kullanılabilecek.

Finalde, dünya genelinden gelen fotoğraflar 57 ülkenin ulusal jürileri tarafından belirlenecek ve uluslararası jüri tarafından değerlendirmeye alınacak.

VİKİPEDİ’NİN ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI "VİKİ ANITLARI SEVİYOR" BU YIL İLK KEZ TÜRKİYE’DE...

SERDAR KIRAN

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

