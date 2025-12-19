Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu Yenileniyor — Muğla'da Sahne ve Erişilebilirlik

Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu Yenileniyor

Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu, Menteşe İlçesi'nde bulunan önemli bir kültür merkezi olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kapsamlı bir yenileme sürecine alındı.

Yenileme çalışmaları

Büyükşehir Belediyesi, tiyatronun sahne, zemin ve tavan kaplamalarını yenileyecek; sahne alanı güncel teknolojiye göre modernize edilecek. Proje kapsamında engelli vatandaşların etkinlikleri rahatlıkla takip edebilmeleri için erişilebilir platformlar oluşturulacak.

Ayrıca sanatçı odaları, protokol odaları, fuaye alanı ve idari ofisler gibi destekleyici mahaller inşa edilecek.

Dış düzenlemeler

Dış alanlarda taş duvar detayları ile peyzaj düzenlemeleri yapılacak, dış merdivenler estetik bir biçimde yeniden tasarlanacak.

Amacı ve hizmet

Tiyatro; konser, festival ve diğer kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan bir mekan olarak, işlevsel ve estetik açıdan vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi için yeniden düzenleniyor.

Başkan Aras'ın açıklaması

Başkan Aras; "Şadan Gökovalı ismini bu önemli yapıda sanat ve kültürle yaşatmaya devam edeceğiz"

Başkan Aras; "Kütür ve sanatın şehri Muğla’mızda hemşehrilerimize en iyi ve güzel hizmeti vermek için çalışıyoruz. Muğla’mızın sözlü ve yazılı tarihine büyük katkıları olan, bıraktığı eserleri ile hiç unutulmayacak olan Şadan Gökovalı hocamızın ismini taşıyan Açık Hava Tiyatro’muzu yeniliyoruz. Festivallere, konserlere ev sahipliği yapan bu yapı yenilenen yüzü, tüm hemşehrilerimize hitap edecek yeni özellikleri ile en kısa sürede kapılarını sanat ve kültür etkinliklerine açacak. Şadan Gökovalı ismini bu önemli yapıda sanat ve kültürle yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

