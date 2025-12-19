Selçuklu Belediyesi GoSelçuklu Standıyla 9. Konya Tanıtım Günleri'nde

Selçuklu Belediyesi GoSelçuklu Standıyla 9. Konya İl Tanıtım Günleri'nde

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, İstanbul'da düzenlenen 9. Konya İl Tanıtım Günleri'nde açtığı GoSelçuklu standıyla ilçenin tüm yönlerini ziyaretçilere sunuyor.

Fuara KONSİAD tarafından 18-21 Aralık tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi fuar alanında düzenlenen etkinlik kapsamında kapılarını açtı. Etkinlikte Konya'ya özgü geleneksel ve kültürel ürünlerin yanı sıra şehrin tarihi, kültürel ve sosyal yaşamı ziyaretçilere tanıtılıyor.

Selçuklu Belediyesi'nin kurduğu GoSelçuklu standında ilçenin tarihi ve kültürel değerleri ile belediyenin yürüttüğü projeler ve faaliyetler ayrıntılı olarak paylaşılıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantta, şehre değer katan yatırımlara geniş yer ayrıldı.

Açılış günü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat de GoSelçuklu standını ziyaret ederek Selçuklu'da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Başkan Pekyatırmacı: "Konya’nın bütün değerlerini İstanbul’a taşıdık"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Konya Tanıtım Günleri kapsamında açılan stantları ziyaret etti ve katılımcılarla bir araya geldi. Pekyatırmacı etkinlikle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hem belediyelerimiz hem firmalarımızla beraber Konya’nın gastronomiden el sanatlarına, tarihine, kültürüne, turizmine varıncaya kadar bütün değerlerini İstanbul’a taşıdık. Eski Atatürk Havalimanı’nın bulunduğu bölgede Millet Bahçesi’nde yeni yapılan düzenlemeyle birlikte burada çok güzel bir fuar, sergi alanı oluşturuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar neticesinde İstanbul çok geniş, kapsamlı bir millet bahçesine kavuşmuş oldu. O yüzden böyle bir alanı İstanbul’a kazandırdığı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Tabii vatandaşlarımız için de büyük bir fırsat oluşmuş durumda. Burada özellikle yurdun farklı bölgelerinden gelen illerin çalışmalarını kapsamlı bir şekilde yapma imkanı da ortaya çıkmış. Bu sene ilk defa Konya Günlerini burada düzenliyoruz. Daha önceki yıllarda farklı bölgelerde İstanbul’da buluşmuştuk. Millet Bahçesi’nde ilk defa buluşuyoruz. Bütün Konya’nın tatları, lezzetleri, değerleri, kültürü, gastronomisi, tarihi buraya taşınmış vaziyette. O yüzden buraya katılan tüm Konyalı hemşehrilerime, belediyelerimize, şirketlerimize, firmalarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Konya günlerinde bütün İstanbullu hemşehrilerimizi Millet Bahçesi’ne davet ediyorum. Burada belediyelerimizin yaptığı çalışmaları görme fırsatı bulacaklar. Yine aynı şekilde Konyamızın lezzetlerini tatma fırsatı bulacaklar. Bu organizasyon için KONSİAD Başkanımıza, tüm heyetine, ekibine teşekkür ediyorum. Büyük bir organizasyonu burada hayata geçirdiler, Konyalıları burada buluşturmuş oldular"

Etkinlik, Konya'nın kültürel ve gastronomik zenginliklerini İstanbul'da tanıtma hedefiyle devam ediyor ve ziyaretçilere kapsamlı bir deneyim sunuyor.

