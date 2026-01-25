Çameli 10. Kültür ve Turizm Festivali 5-8 Ağustos 2026'da

Çameli 10. Uluslararası Kültür, Sanat, Tarım ve Turizm Festivali 5-8 Ağustos 2026'da

Program, hedefler ve davet

Çameli Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenecek Uluslararası Kültür, Sanat, Tarım ve Turizm Festivali’nin programı açıklandı.

Festival, 05–08 Ağustos 2026 tarihleri arasında dört gün boyunca Çameli’de gerçekleştirilecek. Etkinliklerle ilçenin yerel ürünleri, kültürel değerleri ve turizm potansiyeli hem yerli hem de yabancı misafirlere tanıtılacak.

İlçede geleneksel hale gelen festivalin 2026 takviminin açıklanmasıyla birlikte, Çameli’nin doğal güzellikleri ve üretim gücü yeniden vitrine çıkacak. Organizasyon kapsamında kültür, sanat, tarım ve turizm başlıklarında farklı etkinlikler planlandı.

Bu yılki organizasyonun hedefi, Çameli halkı ile ziyaretçileri dört gün boyunca bir araya getirerek ilçede üretilen yerel ürünlerin tanıtımına katkı sunmak ve kültürel mirasın yaşatılmasına destek olmaktır.

Cengiz Arslan festival için davette bulundu; yapılan açıklamada organizasyonun bölgenin tanıtımına önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

