TEKNOMER'de EAFC 26 PlayStation 5 Espor Turnuvaları Coşkuyla Sona Erdi

Keçiören Belediyesi'nin TEKNOMER'de düzenlediği EAFC 26 PlayStation 5 Espor Turnuvaları, 21 ve 24 Ocak'ta 100'ü aşkın katılımcıyla tamamlandı; VCT 2026 Watch Party de ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:49
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:49
Keçiören Belediyesi Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi’nde (TEKNOMER) düzenlenen EAFC 26 PlayStation 5 Espor Turnuvaları, yoğun katılım ve büyük heyecanla tamamlandı. Dijital futbolun güncel oyunu EAFC 26, espor tutkunlarını aynı çatı altında buluşturarak unutulmaz anlara sahne oldu.

Sportmenlik ve heyecan aynı sahada

Farklı yaş gruplarına yönelik planlanan turnuvalar, 21 Ocak Çarşamba ve 24 Ocak Cumartesi tarihlerinde gerçekleştirildi. Turnuvalara 100’ü aşkın katılımcı başvuruda bulunurken, PlayStation 5 platformunda kıyasıya mücadele edildi. Hem bireysel performansların hem de sportmenliğin öne çıktığı maçlar, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Espor sosyal bir buluşma alanına dönüştü

Keçiören Belediyesi organizasyonun amacı doğrultusunda gençlerin teknoloji ve dijital sporlarla buluşmasını sağladı. Etkinlik, yalnızca bir yarışma olmanın ötesinde; gençlerin sosyalleştiği, deneyim paylaştığı ve dijital yeteneklerini sergilediği bir platforma dönüştü. Turnuva sonunda dereceye giren oyuncular tebrik edildi.

Watch Party gençleri aynı heyecanla bir araya getirdi

Etkinlik programına, VCT 2026: EMEA Kickoff karşılaşması için düzenlenen Watch Party de dahil edildi. Avrupa’nın prestijli organizasyonlarından VCT EMEA sahnesindeki mücadele, gençlerin yoğun katılımıyla coşkulu bir atmosferde izlendi. Katılımcılar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

