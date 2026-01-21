Erzurum Turizminde 2025’te Büyük Atılım: Ziyaretçi ve Geceleme Rekoru

Erzurum 2025 te kültür, sanat ve turizmde ivme kazandı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Erzurum un 2025 yılında planlı ve kapsamlı çalışmalar sayesinde hem etkinlik çeşitliliği hem de ziyaretçi sayıları bakımından önemli bir başarı elde ettiğini bildirdi. Bakanlık vizyonuyla yürütülen projelerin kentin Doğu Anadolu nun öne çıkan kültür ve turizm merkezlerinden biri haline gelmesine katkı sağladığını ifade etti.

Bir yılda 493 bin 641 ziyaretçi

Erzurum un turizmde kaydettiği sayısal artışlar dikkat çekiyor. 2024 te ilimizi 331.875 yerli ve 31.749 yabancı olmak üzere toplam 363.624 ziyaretçi ziyaret etmişken, 2025 te bu rakam 455.084 yerli ve 38.557 yabancı olmak üzere toplam 493.641 ziyaretçiye ulaştı. Buna göre yerli turist sayısında %37, yabancı turist sayısında %21 ve toplam turist sayısında %36 artış gerçekleşti.

Toplam geceleme sayısı 2024 te 637.919 iken 2025 te yüzde 47 artışla 936.489a yükseldi. İlin konaklama altyapısı; 138 konaklama tesisi, 4.983 oda ve 10.056 yatak kapasitesi ile artan talebe cevap veriyor ve kış, kültür ile festival turizmini destekliyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali: Bin sanatçı bir milyon kişiye ulaştı

16-24 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 9 gün boyunca 54 noktada, 124 etkinlik türünde toplam 542 programa imza atıldı. Yaklaşık bin sanatçının katıldığı etkinlikler festival süresince yaklaşık 1 milyon vatandaşla buluştu. Konserler, sergiler, söyleşiler, sempozyumlar, yarışmalar, sokak sahneleri ve çocuklara yönelik programlarla Erzurum festival boyunca ülkenin en önemli kültür duraklarından biri oldu.

Kütüphane, kurslar ve tiyatro verileri

İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi 2025 te yaklaşık 782.256 ziyaretçiye ulaştı; kütüphanenin 40.944 üyesi ve 119.047 kitaplık koleksiyonu ilin kültürel hafızasının merkezi olmayı sürdürdü. Yıl boyunca 10 başlık altında düzenlenen 228 etkinlik kütüphanelerin yaşayan kültür mekânları olduğunun göstergesi oldu.

Âşık Sümmani Kültür Merkezi nde açılan 15 kursta 830 kursiyer el sanatları, müzik, halk oyunları ve eğitim alanlarında faydalandı. Erzurum Devlet Tiyatrosu ise 2025 te sahnelenen 18 oyun ve 109 temsil ile 26.855 seyirciye ulaştı. Ayrıca ilde 27 yerli ve 4 yabancı kısa film ve video çekimi gerçekleştirildi; 1.115 tescilli kültür varlığı korunup tanıtılmaya devam edildi.

Müzeler ve 895 kültür-sanat etkinliği

Müzeler, sergiler, söyleşiler ve sempozyumların da katkısıyla 2025 te 319.000 ziyaretçi ağırladı. 50 farklı alanda düzenlenen programlarla müzeler yaşayan ve üreten kültür merkezlerine dönüştü. Yıl genelinde şehirde toplam 895 farklı türde kültür, sanat ve turizm etkinliği düzenlenerek Erzurum un yıl boyu canlı bir kültür-sanat gündemine sahip olduğu ortaya çıktı.

Hedef: Kültür ve turizmde güçlü bir marka şehir

EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum etkinliklerinin kente yeni bir vizyon ve hareketlilik kazandırdığını belirten Ahmet Yer, düzenlenen ulusal ve uluslararası programların Erzurum un marka değerini güçlendirdiğini söyledi. EİT 2025 sürecinde uygulanan yenilikçi ve çok paydaşlı etkinlik yapılarının kente çeşitlilik ve sürdürülebilirlik kattığını vurguladı.

Erzurum aynı zamanda Avrupa Kış Sporları Başkenti unvanıyla kış turizmi, spor organizasyonları ve uluslararası etkinliklerde öne çıktı. Yer in verdiği bilgilere göre elde edilen veriler şehrin kültür, sanat ve turizmde planlı, sürdürülebilir ve istikrarlı bir gelişim içinde olduğuna işaret ediyor. Kendisi, bu başarıda emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı, kurum ve paydaşlara, sanatçılara ve etkinliklere ilgi gösteren hemşehrilere teşekkür etti ve Erzurum un kültür ve turizmde güçlü bir marka şehir olma yolunda kararlılıkla ilerleyeceğini ifade etti.

