Diyarbakır'da Kültürel Miras Gençlerle Buluştu — DTSO: 'En Güçlü Sermayemiz'

Diyarbakır'da "Kültürel Miras Gençlerle Buluşuyor" programı DTSO'da gerçekleşti

Diyarbakır'ın binlerce yıllık tarihini gün yüzüne çıkaran kazı alanlarının bilimsel hafızası, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ev sahipliğinde gençlerle buluştu. TOBB Diyarbakır Genç Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen program, arkeoloji, tarih ve kültürel miras alanındaki kentin önde gelen isimlerini DTSO konferans salonunda bir araya getirdi.

Mehmet Kaya: "Kültürel miras en güçlü sermayemizdir"

Programda konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır'ın tarihsel mirasının sadece geçmişi değil, geleceği de inşa eden bir anahtar olduğuna dikkat çekti. Kaya, Zerzevan Kalesi, Amida Höyüğü ve Çayönü kazılarına verilen desteğin oda için stratejik bir tercih olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bir petrolün ömrü 90 yıl, bir barajın 70 yıl. Ama Çayönü, Amida, Zerzevan binlerce yıldır ayakta. Bizim bu değerlere yatırım yapmamız gerekiyor. Kültürel miras bizim en güçlü sermayemizdir ve bunu doğru tanıtmak zorundayız."

Kaya ayrıca turizm anlayışının değiştiğini vurgulayarak, "ABD ve Endonezya gibi ülkeler artık deniz turizmi için değil, kültürel miras için seyahat ediyor. Bizim bu zenginliği dünyaya anlatmamız gerekiyor. Bu da ancak gençlerin üretimi ve sahiplenmesiyle mümkün" ifadelerini kullandı. Kaya, Çayönü'nün ilk yerleşimlerden biri, Zerzevan'ın Roma İmparatorluğu'nun son askeri karakollarından biri ve Amida'nın binlerce yıldır aynı merkezden yönetilen ender kentlerden biri olduğuna dikkat çekti ve "Diyarbakır 10 bin yıldır aynı yerden yönetilmiş" sözleriyle kentin sürekliliğine işaret etti.

Gençlik vurgusu: "Kültürel mirası korumak bir tercih değil, sorumluluktur"

TOBB Diyarbakır Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Vedat Elibal, Diyarbakır nüfusunun yüzde 60'ının gençlerden oluştuğunu hatırlatarak, geçmişle bağ kurmadan sağlıklı bir gelecek inşa edilemeyeceğini belirtti: "Geçmişine sahip çıkmayan toplumlar, geleceğini başkalarının inşa etmesine seyirci kalır. Kültürel mirası korumak bir tercih değil, sorumluluktur."

Kazı başkanları ve uzmanlar: Bilimsel çalışma toplumla buluşuyor

Programda Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Amida Höyük-Artuklu Sarayı Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız ve UNESCO Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri ile ilgili çalışmalarıyla bilinen ekoloji aktivisti Zeki Kanay sunumlar yaptı. Kazı başkanları, Diyarbakır ve çevresindeki arkeolojik çalışmaların yalnızca geçmişi değil, bugünü ve geleceği de şekillendirdiğini vurguladı.

Katılımcı gençler, kazı başkanlarına doğrudan soru sorma fırsatı buldu; konuşmacılar ise tarihsel zenginliğin ancak toplumsal sahiplenme ve genç kuşakların bilinçli katılımıyla korunabileceğini yineledi.

Program sonunda sunum yapan akademisyenlere plaket takdim edildi. DTSO İş Kadınları Meclisi Başkanı Filiz Ekingen de törende yer aldı. Organizasyon yöneticileri, kentte doğru enformasyonun sağlanması, gençlerin sürece dahil edilmesi ve kültürel mirasın uluslararası düzeyde tanıtılması için iş birliğinin süreceğini belirtti.

Sonuç olarak, DTSO ev sahipliğindeki etkinlik, Diyarbakır'ın arkeolojik ve kültürel zenginliğini gençlerle buluşturarak hem korunma hem de tanıtım açısından stratejik bir adım olarak kayda geçti.

