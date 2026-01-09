Ferdi Tayfur Denizli'de Şarkılarıyla Anıldı

Denizli'de, vefatının yıl dönümünde Ferdi Tayfur eserleriyle anıldı; Özay Gönlüm Salonu'nda binlerce kişi orkestrayla duygusal anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:54
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:54
Anma Gecesi Özay Gönlüm Salonu'nda Duygusal Anlara Sahne Oldu

Denizli’de Türk müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, vefatının yıl dönümünde sevilen eserleriyle anıldı. Denizlililer, usta sanatçının şarkılarıyla duygu dolu anlar yaşadı.

Gece, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda gerçekleştirildi. Salonu dolduran binlerce vatandaş, kent orkestrası eşliğinde unutulmaz bir müzik ziyafetine tanıklık etti.

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında hayatını kaybeden arabesk müziğin usta sesi Ferdi Tayfur, vefatının yıl dönümünde eserleriyle anıldı.

Şef Orhan Dikici yönetimindeki orkestraya, güçlü sesleriyle Hakan Eyiden ve Emin Mert Boyacıoğlu eşlik etti. Gecede Huzurum Kalmadı, Prangalar ve Çeşme gibi nesillerin diline pelesenk olan eserler yankılanırken, dinleyiciler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

