Çameli Belediyesi'nden Ramazan Öncesi Cami Temizliği

Çameli Belediyesi, Ramazan öncesi ilçe genelindeki cami ve mescitlerde süpürme, cam silme ve abdesthane yıkaması gibi kapsamlı temizlik çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 14:43
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 14:43
Çameli Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçe genelinde cami ve mescitlerde kapsamlı temizlik çalışmalarına başladı.

Detaylı temizlik çalışmaları

Bu yıl da ilçe merkezi ve mahallelerde bulunan cami ve mescitlerde detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Belediye ekipleri; süpürme, toz alma, cam silme, ayakkabılık ve merdiven temizliği ile abdesthanelerin yıkanması gibi işlemleri özenle sürdürüyor.

Başkan Arslan'ın açıklaması

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada,

"Vatandaşlarımızın Ramazan ayı boyunca ibadetlerini huzurlu ve temiz bir ortamda yerine getirebilmeleri için cami ve mescitlerimizde genel temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ramazan ayı süresince de temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Bu vesileyle mübarek Ramazan ayının ilçemize, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum"

