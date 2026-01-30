Kartepe'de Öğrenciler Yarıyıl Tatilini Sanat Atölyeleriyle Değerlendirdi

Kartepe Belediyesi’nin düzenlediği atölyelerde öğrenciler, Kartepe Sanat Evi’nde sulu boya ve şönil çiçek tasarım çalışmalarıyla el becerilerini geliştirdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 15:43
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 15:43
Belediye atölyeleriyle çocuklara hem eğitim hem eğlence

Kartepe'de yarıyıl tatilini değerlendiren öğrenciler, Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen sanat etkinliklerinde el becerilerini geliştirdi.

Kartepe Belediyesi, tatil boyunca öğrencilerin boş zamanlarını verimli geçirmeleri amacıyla Kartepe Sanat Evi'nde çeşitli atölye çalışmaları düzenledi.

Tatil programının son gününde gerçekleştirilen etkinlikler arasında Sulu Boya Resim Atölyesi ve Şönil Çiçek Tasarım Atölyesi yer aldı.

Sanat evinde bir araya gelen öğrenciler, sulu boya etkinliğinde renklerin uyumunu deneyimleyerek resim çalışmalarını tamamladı. Şönil çiçek tasarım atölyesinde ise renkli malzemeleri şekillendirerek kendi tasarımlarını oluşturdu.

Farklı branşlarda eğitim alan öğrenciler, bu sayede hem sosyalleşme imkanı buldu hem de yeni eğitim dönemi öncesi moral depoladı.

