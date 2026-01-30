Tosyalı, Lal Batman’ın "The Grand Excess" sergisine kitap sponsoru oldu

Tosyalı, Lal Batman’ın "The Grand Excess" sergisinin kitap sponsoru oldu

Kültür ve sanatta sürdürülebilir destek: Endüstri ile sanat arasında kalıcı bağ

Tosyalı, sanatı toplumsal gelişim ve düşünsel dönüşümün vazgeçilmez bir parçası olarak konumlandırdığını bir kez daha gösterdi. Şirket, kültür ve sanat alanındaki sorumluluğunu sürdürerek çağdaş sanatçı Lal Batman’ın kişisel sergisi "The Grand Excess" için yayımlanan kitabın sponsoru oldu.

Sergi, Pilevneli Dolapdere’de 29 Ocak’ta kapılarını açtı ve 28 Şubat 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. "The Grand Excess", sosyal medyanın parıltılı yüzünü sorgulayan ve geçmişin estetik zarafetini günümüzün yapay ihtişamıyla yüzleştiren kapsamlı bir anlatı sunuyor.

Lal Batman’ın çalışmaları, Antik Mısır ve Yunan dönemlerinden 18., 19. ve 21. yüzyıllara uzanan tarihsel katmanları; Güney Amerika, Uzak Doğu, Orta Doğu ve Batı kültürlerinin estetik yaklaşımlarıyla bir araya getiriyor. Eserlerde dijital ve plastik unsurlar yan yana gelirken, mürekkep, akrilik, doğal ve cam taşlar ile inciler oyma dokulu kâğıtlarda buluşuyor ve izleyiciye yoğun bir duyusal deneyim sunuyor.

Tosyalı, sergiye eşlik eden yayının sponsoru olarak endüstri ile sanat arasında ilham verici ve kalıcı bir bağ kurulmasına katkı sağladığını belirtti ve kültürel üretimin sürdürülebilirliğine verdiği önemi vurguladı.

TOSYALI, KÜLTÜR VE SANAT ALANINDAKİ DESTEKLERİYLE YALNIZCA ÜRETİMDE DEĞİL, DEĞER OLUŞTURMADA DA SORUMLULUK ÜSTLENMEYE DEVAM ETTİĞİNİ DUYURDU. (SOLDAN SAĞA) LAL BATMAN, MURAT PİLEVNELİ