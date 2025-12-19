Cezayirli Hasan Paşa Köşkü'nde 2025 Kazıları: Kule ve Çiftlik Gün Yüzüne Çıkıyor

Cezayirli Hasan Paşa Köşkü'nde 2025 Kazı ve Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman 2025 yılına ilişkin kazı ve temizlik çalışmalarına dair açıklama yaptı. Valinin sözlerine göre, ekipler bu yıl zor koşullara rağmen yoğun çalışma yürüterek köşkün avlusunu ve müştemilatlarını açığa çıkardı: "Bu sene zor şartlarda da olsa yoğun bir çalışma yaptılar ve çiftliğin avlusunu ve müştemilatlarını açığa çıkardılar. Daha kazılacak alanlar, yerler var. İnşallah önümüzdeki yılda bunu devam ettirmek niyetindeyiz."

Kazı Alanı ve Buluntular

Kazılar, Ezine ilçesi Mahmudiye köyü Kule mevkii içinde, Troya Tarihi Milli Park sınırlarında, hazineye ait bin 106 metrekare, 2016 parsel üzerinde yürütülüyor. Çalışmaların bilimsel sorumluluğunu Prof. Dr. Ali Osman Uysal üstlenirken, kazıyı Troya Müzesi uzmanlarından oluşan bir ekip sürdürüyor.

Köşkten kalan en belirgin unsur, yaklaşık 12 metre yüksekliğinde kare planlı Hasan Paşa kulesi. Taş duvarları alçıyla sıvanmış olan kulenin dört köşesinde sekizgen biçimli gözetleme mevziileri yer alıyor. Restorasyon, rölöve ve restitüsyon projeleri ile kazı projeleri, 1 Aralık 2022 tarih ve 8505 sayılı karar ile Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştı.

2025 Kasım başında başlatılan restorasyona yönelik kazı ve temizlik çalışmaları kapsamında, kulenin güneyindeki plankarelerde yürütülen kazılarda yapı kompleksine ait duvarlar, doğudaki çevre duvarının tamamı ve kule önündeki tonozlu yapı açığa çıkarıldı. Kazılarda; mekânlara ait taş döşeli yürüme yolları, Osmanlı Dönemi seramik parçaları, demir aksamlar, ithal seramikler, girişi sağlayan tonozlu yapının kalıntıları; ayrıca Osmanlı Dönemi sikkeleri, Maydos tuğlaları ve devşirme mimari parçalar bulundu.

Tarihi Önemi ve Bölgesel Bağlam

Vali Toraman, Çanakkale'nin Türk denizcilik tarihi açısından taşıdığı önemi vurguladı. Açıklamasında, bölgenin Osmanlı donanmasının teşkilatlanmasında kritik rol oynadığını belirterek, İstanbul'un fethine kadar Gelibolu'nun Osmanlı donanmasının ana merkezi olduğunu hatırlattı. Ayrıca Toraman, Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın bölgeyle yakın ilgisi sonucu burada şahsi bir çiftlik kurduğunu ifade etti.

Toraman, eserlerin zaman ve ilgisizlik nedeniyle tahrip olduğunu belirterek: "Bu eserleri korumak, ihya etmek ve gelecek nesillere aktarmak için kendimizi mesul hissediyoruz" dedi. Bu kapsamda yalnızca kulenin değil, çevresindeki diğer yapıların da ortaya çıkarılmasının amaçlandığını vurguladı.

Gelecek Planı ve Koruma Çalışmaları

Çanakkale Valiliği desteğiyle yürütülen kazılarda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Prof. Dr. Ali Osman Uysal ve ekipleri incelemelerde bulundu. Valilik, İl Özel İdaresi aracılığıyla kazılara destek sağladıklarını bildirdi. Amaç, külliyeyi en azından temel seviyede ortaya çıkarıp koruma altına almak ve ileride ihya projelerine zemin hazırlamak.

Vali Toraman, ekibe teşekkür ederek çalışmaların devam edeceğini yineledi: "Bu sene zor şartlarda da olsa yoğun bir çalışma yaptılar ve çiftliğin avlusunu ve müştemilatlarını açığa çıkardılar. Daha kazılacak alanlar, yerler var. İnşallah önümüzdeki yılda bunu devam ettirmek niyetindeyiz."

Çalışmalar, Troya Müze Müdürlüğü nezaretinde müze kazısı usulüyle sürdürülüyor ve proje ilerledikçe koruma ve restorasyon adımları atılacak.

