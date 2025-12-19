DOLAR
Kepez'te Yeni Yıl Çarşısı Dokumapark'ta: 20-28 Aralık Etkinlikleri

Kepez Belediyesi, 20-28 Aralık'ta Dokumapark'ta 'Yeni Yıl Çarşısı ve Etkinlikleri' düzenliyor; konserler, tiyatro, dans, atölyeler ve hediyelik stantlarla dolu program.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:33
Kepez Belediyesi, 20-28 Aralık tarihleri arasında Dokumapark'ta düzenlenecek 'Yeni Yıl Çarşısı ve Etkinlikleri' ile Antalyalılara renkli bir program sunuyor. Konserler, şovlar, tiyatro oyunları, dans gösterileri, atölye çalışmaları ve hediyelik eşya pazarı etkinlikler arasında yer alacak.

Açılış Günü ve Çocuk Etkinlikleri

Etkinlikler 20 Aralık Cumartesi günü başlayacak. Oyuncak Müzesi'nde gün boyunca çocuklara yönelik atölye çalışmaları, çocuk tiyatrosu, maskot şovlar, kortej yürüyüşü ve bando gösterisi düzenlenecek. Akşam programında ise Özkan Karaeroğlu akustik konseriyle sahne alacak.

21 Aralık Programı ve Konser

21 Aralık Pazar günü de çocuk etkinlikleriyle devam edecek; atölye çalışmaları, maskot şovlar ve çocuk tiyatrosunun ardından Mimar Sinan Akademi dans gösterisi izleyicilerle buluşacak. Akşam konserinde ise Görkem Durmaz, Antalyalılara unutulmaz bir yılbaşı konseri verecek.

Hafta Boyu Etkinlikler ve Yeni Yıl Çarşısı

Organizasyon, 22-28 Aralık tarihleri arasında da çeşitli programlarla sürecek. Dokumapark'ta kurulacak Yeni Yıl Çarşısı, hediyelik eşya stantlarıyla ziyaretçilere keyifli bir alışveriş imkanı sunacak.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

