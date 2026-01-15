Demirci'de Miraç Kandili Dualarla İdrak Edildi

Demirci İlçe Müftülüğü tarafından ilçedeki 7 camide düzenlenen mevlid-i şerif programlarıyla vatandaşlar Miraç Kandili'ni dualarla idrak etti.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 21:51
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 21:51
Manisa'nın Demirci İlçe Müftülüğü tarafından Miraç Kandili dolayısıyla ilçedeki 7 camide mevlid-i şerif programları düzenlendi.

Akıncılar, Abdulhamid Han, Fatih, Söylemiş, Beyazıt, Dr. Mehmet Akarsu ve Alaca camilerinde gerçekleştirilen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Program Akışı

Yatsı namazı öncesinde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. Miraç Kandili’nin manevi atmosferinin hissedildiği programlara aileler çocuklarıyla birlikte katıldı.

Yatsı namazı sonrasında yapılan duaların ardından camilerde vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Programlar, edilen dualarla sona erdi.

