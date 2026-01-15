Dicle'de Miraç Kandili Dualarla İdrak Edildi

Diyarbakır - Özdoğru Camisi

Diyarbakır’ın Dicle ilçesindeki camilerde Miraç Kandili yoğun katılımla ve dualarla idrak edildi.

Merkez Özdoğru Camisinde düzenlenen programda, Dicle İlçe Müftü Vekili ve Müftülük Şube Müdürü İsmail Baykara Miraç Kandili'nin anlam ve önemini anlattı.

İsmail Baykara: "Miraç gecesinde kainatın kurucusu Allah’ın kulu Hz. Muhammed’i (sav) bir gece Mescid-i Haram’dan Mesci-i Aksa’ya, oradan da yücelere çıkışı ifade eden ‘İsra ve Miraç’ hadisesi gerçekleşti. Peygamber Efendimiz (sav) Miraç’tan üç büyük hediye ile dönmüştür, birincisi, ‘Gözümün nuru, müminlerin miracı’ dediği namaz, ikincisi Bakara suresinin son iki ayeti, üçüncüsü de istikametini imana çeviren herkesin sonunda cennete gireceği müjdesi verilmesidir"

Program sırasında dualar okundu, salavatlar getirildi ve cemaatin katılımıyla manevi bir atmosfer yaşandı.

Programa katılan cemaate etkinlik sonunda lokum, top kek, meyve suyu, gofret ikramında bulunuldu.

DİYARBAKIR'IN DİCLE İLÇESİNDEKİ CAMİLERDE MİRAÇ KANDİLİ DUALARLA İDRAK EDİLDİ.