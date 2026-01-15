Kızılay Manisa’dan Miraç Kandili’nde 2 bin 500 kişiye ikram

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi, Miraç Kandili'nde Çarşı Camii çıkışında 2 bin 500 kişiye çorba, çay ve ikram dağıttı; Genç Kızılay ve gönüllüler destek verdi.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 22:00
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 22:00
Çarşı Camii çıkışında çorba, çay ve çeşitli ikramlıklar dağıtıldı

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı, Miraç Kandili dolayısıyla Muradiye Mahallesi’nde bulunan Çarşı Camii’nde düzenlenen programda vatandaşlara 2 bin 500 kişilik ikram sundu.

Programda Kızılay personelinin yanı sıra Genç Kızılay Manisa ekibi ve Kızılay gönüllüleri de görev aldı. Camiden çıkan vatandaşlara ekipler tarafından çorba, çay ve çeşitli ikramlıklar dağıtıldı.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, etkinlikle ilgili olarak, "Miraç Kandili, birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygularının pekiştiği müstesna gecelerden biridir. Türk Kızılay olarak bu anlamlı gecede vatandaşlarımızla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kızılay’ın köklü yardımlaşma anlayışıyla, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya ve toplumun her kesimiyle gönül bağımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlar yapılan ikram ve hizmetten memnuniyetlerini belirterek Kızılay ekiplerine teşekkür etti.

