Manisa'da Miraç Kandili'nde 663 yıllık Hakibaba Camii'nde 80 kilo süt dağıtıldı

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki 663 yıllık Hakibaba Camii'nde Miraç Kandili'nde 80 kilogram süt dağıtıldı; tesbih namazı ve mukabele geleneği sürüyor.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 22:52
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 22:52
Tarihi camide tesbih namazı ve mukabele geleneği devam ediyor

Manisanın Yunusemre ilçesindeki Hakibaba Caminde Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara 80 kilogram süt ikram edildi. Tarihi camide kandil gecelerindeki uygulamalar arasında son 3 yıldır yatsı namazı sonrası yapılan tesbih namazı geleneği de yer alıyor.

Saruhanoğulları Beyliği döneminde 663 yıl önce yaptırılan Hakibaba Cami, Manisa'nın Türkleşmesi ve İslam'ın yayılmasında önemli rol oynamıştı. Günümüzde cami, dini eğitim ve ibadet hizmetlerine devam ediyor; cami görevlileri her sabah namazı sonrası mukabele geleneğini sürdürüyor.

Kaynak Mahallesi'nde yaklaşık 100 gönüllü kadın tarafından kurulan 'İyilik Peşinde Koş' grubu aracılığıyla gerçekleştirilen dağıtım hakkında grup temsilcisi Serpil Darcan şunları aktardı: Tamamen yetim ve öksüz çocuklara, zorda kalan eşinden ayrılmış bayanlara, hastalara ve eşya ihtiyacı olanlara maddi manevi yardımda bulunuyoruz. El birliği ile ihtiyaç olan para ya da eşyaları toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kandil gecelerinde de mahalle camimizde mutlaka bir hayır gerçekleştiriyoruz. Bu akşam da hayırseverlerimizin destekleriyle 80 kilo süt dağıtımı gönüllü kadınlarımız ve cami görevlilerimiz tarafından vatandaşlara ikram edildi.

Darcan, ayrıca her yıl cami görevlileri imam hatibi İsmet Öztürk ve müezzini Ramazan Taşkıran ile birlikte düzenledikleri Hakibaba Anma Günü etkinliklerine değindi. Anma gününde aşure hayrı yaptıklarını belirten Darcan, geçen yılki anma gününde 2 bin kişiye aşure dağıttıklarını söyledi. Mahalle sakinleri ve gönüllülerin iş birliğiyle hayır çalışmalarının sürdürüldüğü vurgulandı.

EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

