Denizlili Umreciler Hira Nur Dağı'nda Sabah Namazını Zirvede Kıldı

Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla Hira Nur Dağı'na çıkan umreciler, yaklaşık 640 metre yüksekte sabah namazını huşu içinde kıldı ve dua etti.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:31
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:31
Denizlili Umreciler Hira Nur Dağı'nda Sabah Namazını Zirvede Kıldı

Denizlili Umreciler Hira Nur Dağı'nda Sabah Namazını Zirvede Kıldı

Ziyaret ve İbadet

Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla umre ibadetini yerine getiren Denizlili umreciler, İslam tarihi açısından büyük öneme sahip Hira Nur Dağı'na çıkarak sabah namazını zirvede eda etti.

Denizli İl Müftülüğü koordinesinde kutsal topraklarda bulunan umre grubu, program kapsamında Mekke’de yer alan Hira Nur Dağı'na ziyaret gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde otelden otobüslerle dağın yamacına kadar ulaşan Denizlili umreciler, buradan itibaren zorlu parkuru yürüyerek tırmandı.

Yaklaşık 640 metre yüksekliğe sahip Nur Dağı’nın zirvesine ulaşmayı başaran grup, sabah namazını burada huşu içinde kıldı. İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan Hira Nur Dağı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e ilk vahyin geldiği Hira Mağarası’nı barındırmasıyla biliniyor.

Vahyin başlangıç noktası kabul edilen bu mübarek mekân, asırlardır Müslümanlar için derin bir tefekkür ve ibadet merkezi olma özelliğini koruyor. Umreciler, zirvede hem bu tarihi atmosferi yaşadı hem de dua ve ibadetle manevi anlar yaşadı. Zirve programının ardından Denizlili umreciler, aynı parkurdan dikkatli bir şekilde iniş yaparak ziyaretlerini tamamladı.

Grup Rehberi ve Açıklama

Grup hocası Cihan Şahan rehberliğini üstlendiği program hakkında şunları söyledi: 'Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Denizli İl Müftümüz Abdullah Pamuklu’nun destekleriyle hazırlanan bu program sayesinde umrecilerimiz ibadetlerini büyük bir huzur ve düzen içerisinde yerine getiriyor. Nur Dağı gibi İslam tarihinin kalbi sayılan bir mekânda namaz kılmak, kardeşlerimiz için unutulmaz bir hatıra oldu. Mekke’yi zirveden izlemenin güzelliği bir başka. Allah isteyen herkesi buraları görmeyi nasip etsin' dedi.

DENİZLİ İL MÜFTÜLÜĞÜ ORGANİZASYONUYLA UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİREN DENİZLİLİ UMRECİLER, İSLAM...

DENİZLİ İL MÜFTÜLÜĞÜ ORGANİZASYONUYLA UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİREN DENİZLİLİ UMRECİLER, İSLAM TARİHİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEME SAHİP HİRA NUR DAĞI’NA ÇIKARAK SABAH NAMAZINI ZİRVEDE EDA ETTİ.

DENİZLİ İL MÜFTÜLÜĞÜ ORGANİZASYONUYLA UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİREN DENİZLİLİ UMRECİLER, İSLAM...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Modern Zamanlar OSM'de: Sakarya'da Sinemaseverler Buluştu
2
Mersin Emekli Evleri: Emeklilerin İkinci Adresi
3
Mersin Kent Orkestrası'ndan 2026'nın İlk Konseri: Nostaljik Pop Şöleni
4
Niğde'de Yarıyıl Tatili: 2. Çocuk Tiyatroları Festivali Başlıyor
5
Denizlili Umreciler Hira Nur Dağı'nda Sabah Namazını Zirvede Kıldı
6
Üç Jokerli Konken Gebze'de Sahnelendi
7
Objektifimden Dumlupınar Fotoğraf Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları