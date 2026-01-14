Denizlili Umreciler Hira Nur Dağı'nda Sabah Namazını Zirvede Kıldı

Ziyaret ve İbadet

Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla umre ibadetini yerine getiren Denizlili umreciler, İslam tarihi açısından büyük öneme sahip Hira Nur Dağı'na çıkarak sabah namazını zirvede eda etti.

Denizli İl Müftülüğü koordinesinde kutsal topraklarda bulunan umre grubu, program kapsamında Mekke’de yer alan Hira Nur Dağı'na ziyaret gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde otelden otobüslerle dağın yamacına kadar ulaşan Denizlili umreciler, buradan itibaren zorlu parkuru yürüyerek tırmandı.

Yaklaşık 640 metre yüksekliğe sahip Nur Dağı’nın zirvesine ulaşmayı başaran grup, sabah namazını burada huşu içinde kıldı. İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan Hira Nur Dağı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e ilk vahyin geldiği Hira Mağarası’nı barındırmasıyla biliniyor.

Vahyin başlangıç noktası kabul edilen bu mübarek mekân, asırlardır Müslümanlar için derin bir tefekkür ve ibadet merkezi olma özelliğini koruyor. Umreciler, zirvede hem bu tarihi atmosferi yaşadı hem de dua ve ibadetle manevi anlar yaşadı. Zirve programının ardından Denizlili umreciler, aynı parkurdan dikkatli bir şekilde iniş yaparak ziyaretlerini tamamladı.

Grup Rehberi ve Açıklama

Grup hocası Cihan Şahan rehberliğini üstlendiği program hakkında şunları söyledi: 'Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Denizli İl Müftümüz Abdullah Pamuklu’nun destekleriyle hazırlanan bu program sayesinde umrecilerimiz ibadetlerini büyük bir huzur ve düzen içerisinde yerine getiriyor. Nur Dağı gibi İslam tarihinin kalbi sayılan bir mekânda namaz kılmak, kardeşlerimiz için unutulmaz bir hatıra oldu. Mekke’yi zirveden izlemenin güzelliği bir başka. Allah isteyen herkesi buraları görmeyi nasip etsin' dedi.

