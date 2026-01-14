Kırşehir'de taş süsleme ustası Mine Kiper: Çırak yok, meslek tehlikede

Usta, mesleğin geleceği için çırak çağrısı yapıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Mine Kiper, Kırşehir'de taş süsleme sanatının son temsilcisi olarak mesleğinin geleceği konusunda endişeli olduğunu açıkladı.

Emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı taş süsleme çalışmalarını zamanla mesleğe dönüştüren Kiper, eserlerinde yaşam döngülerini ve farklı meslek gruplarını konu ediniyor.

Sanatçının kompozisyonlarında diş hekimi, öğretmen ve buz pateni yapan çocuk gibi figürlerin yer aldığı; el emeği süs eşyalarının ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Son temsilci endişesi

Kırşehir'de kendisinden başka taş süsleme sanatıyla uğraşan kimse olmadığını vurgulayan Kiper, mesleğin devamı için usta-çırak ilişkisiyle bilgi aktarmak istediğini söyledi.

'Taşla çalışmalar yürütüyorum. Emekli olduktan sonra önce hobi olarak başladım. Taşlarla kompozisyon çalışmaları yapıyorum. İnsanlar geliyor ve genelde ürünler beğeni topluyor. Ancak bu işi öğrenmek isteyen yok. Kırşehir’de benden başka yapan yok.'

Kiper sözlerine şöyle devam etti:

'Bu işi usta-çırak ilişkisiyle öğretmek istiyorum. İnsanlar ekmeğini taştan çıkarmayı öğrenmeli.'

