Kırşehir'de taş süsleme ustası Mine Kiper: Çırak yok, meslek tehlikede

Mine Kiper, emekli olduktan sonra hobisini mesleğe dönüştürdüğü taş süsleme sanatının Kırşehir'de son temsilcisi; çırak bulamamak nedeniyle mesleğin geleceğinden endişeli.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:34
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:34
Kırşehir'de taş süsleme ustası Mine Kiper: Çırak yok, meslek tehlikede

Kırşehir'de taş süsleme ustası Mine Kiper: Çırak yok, meslek tehlikede

Usta, mesleğin geleceği için çırak çağrısı yapıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Mine Kiper, Kırşehir'de taş süsleme sanatının son temsilcisi olarak mesleğinin geleceği konusunda endişeli olduğunu açıkladı.

Emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı taş süsleme çalışmalarını zamanla mesleğe dönüştüren Kiper, eserlerinde yaşam döngülerini ve farklı meslek gruplarını konu ediniyor.

Sanatçının kompozisyonlarında diş hekimi, öğretmen ve buz pateni yapan çocuk gibi figürlerin yer aldığı; el emeği süs eşyalarının ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Son temsilci endişesi

Kırşehir'de kendisinden başka taş süsleme sanatıyla uğraşan kimse olmadığını vurgulayan Kiper, mesleğin devamı için usta-çırak ilişkisiyle bilgi aktarmak istediğini söyledi.

'Taşla çalışmalar yürütüyorum. Emekli olduktan sonra önce hobi olarak başladım. Taşlarla kompozisyon çalışmaları yapıyorum. İnsanlar geliyor ve genelde ürünler beğeni topluyor. Ancak bu işi öğrenmek isteyen yok. Kırşehir’de benden başka yapan yok.'

Kiper sözlerine şöyle devam etti:

'Bu işi usta-çırak ilişkisiyle öğretmek istiyorum. İnsanlar ekmeğini taştan çıkarmayı öğrenmeli.'

KIRŞEHİR’DE TAŞ SÜSLEME SANATIYLA YAŞAM DÖNGÜLERİ VE MESLEK TASVİRLERİ YAPAN MİNE KİPER, KENTTE BU...

KIRŞEHİR’DE TAŞ SÜSLEME SANATIYLA YAŞAM DÖNGÜLERİ VE MESLEK TASVİRLERİ YAPAN MİNE KİPER, KENTTE BU MESLEĞİ SÜRDÜREN SON USTA OLARAK FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

KIRŞEHİR’DE TAŞ SÜSLEME SANATIYLA YAŞAM DÖNGÜLERİ VE MESLEK TASVİRLERİ YAPAN MİNE KİPER, KENTTE BU...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'un İlk Açık Hava Arkeopark Müzesi Pazarkapı'da: Sur Restorasyonu yüzde 85 Tamam
2
MTSO'nun Kurumsal Hafıza Müzesi Üyelerden Yoğun İlgi
3
Kırşehir'de taş süsleme ustası Mine Kiper: Çırak yok, meslek tehlikede
4
Eskipazar'da Belediye Başkanları Hadrianapolis Antik Kenti'nde Buluştu
5
Rami Kütüphanesi 3 Yaşında: 7,7 Milyon Ziyaretçiyle İstanbul'un Kültür Merkezi
6
ESSİVDER Korosu'ndan 'Türk Halk Müziği' Konseri
7
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Sındırgı'da Yoğun İlgi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları