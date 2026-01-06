Sivas Turizm Master Planı Çalıştayı: Sürdürülebilir Turizm İçin Yol Haritası

Yayın Tarihi: 06.01.2026 17:10
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:11
Sivas’ın turizm geleceğini planlamak ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla yol haritasını oluşturmak amacıyla hazırlanan ’Sivas Turizm Master Planı’ kapsamındaki açılış ve tematik masa oturumları tamamlandı. Kapadokya Üniversitesi katkılarıyla, Sivas Valiliği himayelerinde düzenlenen çalıştaya Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, STSO Başkanı Zeki Özdemir, Kapadokya Üniversitesi öğretim üyeleri ve il protokolü katıldı.

Vali Şimşek’in vurguları

Vali Şimşek, Sivas’ın doğal alanlarını koruyan, kültürel mirasını yaşatan ve yerel halkın refahını önceleyen bir turizm yaklaşımını hedeflediklerini belirterek; çalıştayın 9 ana tematik grupta yaklaşık 400 katılımcıyla gerçekleştirildiğini ve sürece çevrim içi anketlerle geniş katılım sağlamanın amaçlandığını aktardı. Vali Şimşek, “Tarihi kent meydanı, sıcak ve soğuk çermik kaplıcaları, dünyaca tanınan doktor balıkları, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, göller, vadiler, müzeler, Kangal köpeği, el sanatları ve tescilli yöresel lezzetlerle Sivas, ziyaretçilerine çok yönlü ve özgün bir turizm deneyimi sunuyor. Tarihi kent meydanı üç farklı medeniyete ait sekiz eseri bir arada barındırarak adeta bir açık hava müzesi niteliği taşıyor” dedi.

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’nın önemi

Vali Şimşek, Sivas’ın kültürel mirasının uluslararası görünürlüğünü vurgulayarak, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasının 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine dâhil edildiğini hatırlattı. 2024 yılında yeniden ziyarete açılan bu mirasın, Divriği turizminin en güçlü lokomotiflerinden biri hâline geldiğine dikkat çekti.

Tematik masa oturumları ile eylem planı hazırlığı

Protokol konuşmalarının ardından politika-eylem belirleme ve eylem analizine yönelik tematik masa oturumlarına geçildi. Oturumlarda gastronomi, kış turizmi, somut olmayan kültürel miras, termal ve sağlık, kırsal/ekoturizm, spor/macera, konaklama, seyahat/ulaşım ve somut kültürel ve doğal miras alanlarında uzman moderatörler ile sektör temsilcileri kentin turizm geleceğini detaylı biçimde ele aldı. Bu çalışmalar, Sivas için uygulanabilir eylem planlarının şekillendirilmesi amacıyla yürütülüyor.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

