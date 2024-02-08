Derya Karadaş, Yandaki Oda’da Caner Cindoruk’un ablasını canlandıracak

Derya Karadaş, Yandaki Oda dizisinin Yıldız'ı oldu

Star TV'nin yeni dizisi Yandaki Oda, izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor. Dizinin hikâyesi, ünlü yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlandı. Dizinin yapımcılığını ise OGM Pictures üstlendi.

Yandaki Oda dizisinin tanıtımı yakında yayınlanacak

Dizinin oyuncu kadrosu da bir bir belli oluyor. Son olarak, başarılı oyuncu Derya Karadaş, dizinin önemli karakterlerinden biri olan Yıldız rolüne seçildi. Derya Karadaş, dizide Caner Cindoruk'un canlandırdığı Fikret Alabey'in ablasını oynayacak.

Derya Karadaş, Yandaki Oda dizisinde nasıl bir karaktere hayat verecek?

Derya Karadaş, Yandaki Oda dizisinde, Fikret Alabey'in ablası Yıldız olarak karşımıza çıkacak. Yıldız, Fikret'in aksine daha sakin ve mantıklı bir kadındır. Fikret'in hayatındaki sorunlara çözüm bulmaya çalışırken, kendi hayatında da zorluklarla karşılaşacaktır. Derya Karadaş, Yandaki Oda dizisinde, etkileyici oyunculuğuyla izleyicilerin beğenisini kazanacak.