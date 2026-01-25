Dr. Mehmet Yavuz'un İlk Romanı "Madalyonun Sırrı" Okurlarla Buluştu

Nörolog Dr. Mehmet Yavuz'un ilk romanı "Madalyonun Sırrı", modern tıp, kadim bilgi ve güç ilişkisini sorgulayan çok katmanlı kurgusuyla yayımlandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 09:03
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 09:03
Nörolog Dr. Mehmet Yavuz'un ilk romanı "Madalyonun Sırrı", okurlarla buluştu. Eser; modern tıbbın sınırları, kadim bilgi arayışı ve insanın güç ile kurduğu ilişkiyi merkezine alan çok katmanlı kurgusuyla dikkat çekiyor.

Konusu ve Temaları

Roman, bilim, tarih, psikoloji ve manevi sorgulamaları iç içe geçiriyor. Anlatı, tedaviye dirençli bir hastalıkla başlayan kişisel bir dramdan hareket ederek zamanla daha geniş bir fikrî zemine taşınıyor. Merkezdeki genç hekim adayının annesi için verdiği mücadele, okuru modern akıl ile kadim anlayış arasındaki gerilimle yüzleştiriyor.

Madalyonun Sembolizmi ve Mekânlar

İstanbul’dan Ötüken’e, günümüzden Osmanlı coğrafyasına uzanan anlatı; esrarengiz bir madalyon etrafında şekilleniyor. Bu madalyon, romanda yalnızca tarihî bir nesne olmanın ötesinde, insanın şifa arayışıyla başlayan yolculuğunun güç ve iktidar tutkusuna dönüşüp dönüşemeyeceğini sorgulayan sembolik bir unsur olarak yer alıyor.

Yazarın Bakışı

Mehmet Yavuz, romanda ne modern bilimi reddeden ne de kadim bilgiyi idealize eden bir tutum benimsiyor. Eser, okura hazır cevaplar sunmak yerine düşündürmeye sevk eden sorular bırakmayı tercih ediyor ve bu yaklaşım romanı basit bir macera ya da gizem anlatısının ötesine taşıyor.

Değerlendirme ve Yazım Süreci

"Madalyonun Sırrı", tarihî kurgu, psikolojik derinlik ve fikrî arka planı harmanlayan yapısıyla; modern insanın bilgi ve güçle kurduğu ilişkiyi irdeleyen bir eser olarak öne çıkıyor. Roman, yaklaşık altı senelik bir çalışmanın ürünü olarak edebiyat dünyasında bilimsel birikimle kurgunun buluştuğu özgün örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Yazarın Daha Önceki Eserleri

Dr. Mehmet Yavuz’un daha önce yayımlanmış eserleri arasında ’Ben Bilmem Beyin Bilir’, ’Beynin Sırları ve Manyetik Şifreleri’, ’Korku ve Ötesi’, ’Ebeveyn Okulu’ ve ’Dr. Beyin’ yer alıyor.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

