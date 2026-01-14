Türkiye’nin İlk Yargıtay Binası Eskişehir’de Yargıtay Müzesi Oluyor

Restorasyon ve dijital dönüşüm planları hızla ilerliyor

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 1923’ten 1935’e kadar hizmet vermiş olan Türkiye’nin ilk Yargıtay binasının yenilenerek Yargıtay Müzesi haline getirileceğini açıkladı.

Binanın restorasyonuna ilişkin ihale işlemleri, Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından resmen başlatıldı. Projenin amacı; hukuk tarihinin önemli bir yapısını onarıp, korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak olarak belirtildi. İhale dosyası hazırlanmış olup sürecin tamamlanmasının ardından restorasyon aşamasına geçilecek.

Vali Aksoy, çalışmanın koordinasyonunun Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Yargıtay Başkanlığımız ile birlikte yürütüldüğünü, binanın o dönemdeki kullanımına ilişkin tahsisin Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan Yargıtay 1. Başkanlığı’na yapıldığını aktardı. Hazırlanan projeler kurul onayından geçmiş olup, ihale süreci tamamlanmak üzere olduğu vurgulandı.

Restorasyonun ardından mekanın içinin dijital dönüşümüyle ilgili çalışmalar da planlanıyor. Bu kapsamda iç dizayn ve dijital müze kurulum desteği için BEBKA’ya başvuru yapıldığını belirten Aksoy, tasarım çalışmalarının tamamlanmasıyla Eskişehir’de Yargıtay Müzesi’nin hayata geçirileceğini söyledi.

Vali Aksoy, Eskişehir’in tematik müzeler açısından zengin bir şehir olduğunu, Yargıtay Müzesi ile kentin Cumhuriyetin ilk yıllarındaki öneminin vurgulanacağını belirtti. Ayrıca Eskişehir’de bulunan Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi hukuk fakültelerindeki öğrenciler için bu projenin büyük önem taşıdığını ifade etti. Çalışmaların hızlı şekilde devam edeceği ve tamamlandığında bina Yargıtay Müzesi olarak hizmet vereceği kaydedildi.

