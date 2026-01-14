Tokat'ta 'Geçmişe Dokun, Geleceği Doku' ile Dive Dokuma Yeniden Hayat Buluyor

Tokat'ta ’Geçmişe Dokun, Geleceği Doku’ projesi tanıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hayata geçirilen "Geçmişe Dokun, Geleceği Doku: Geleneksel Dive Dokuma Atölyesi" projesinin tanıtım programı Tokat’ta gerçekleştirildi.

Proje ve hedefleri

Proje, Tokat Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yürütülüyor ve Tokat’ın en önemli kültürel miras unsurlarından biri olan geleneksel Dive dokumacılığının yeniden üretim, tasarım ve istihdamla buluşturulmasını hedefliyor. Enstitü bünyesinde kurulan 230 metrekarelik dokuma merkezi, kurumun üretim ve tasarım kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Eğitimler ve istihdam

Yeni kurulan merkezde temin edilen dokuma tezgâhlarıyla dezavantajlı kadınlara geleneksel ve modern dokuma teknikleri ile giysi tasarımı alanlarında nitelikli mesleki eğitimler veriliyor. Alanında uzman öğretmenler ve usta öğreticiler tarafından yürütülen eğitimlerle kültürel mirasın yeni nesillere aktarılması ve ekonomik değere dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Proje, yalnızca mesleki beceri kazandırmayı değil, kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendiren sürdürülebilir bir üretim ve istihdam modeli oluşturmayı da hedefliyor. Tokat Dokuma Merkezi çatısı altında yürütülen eğitimlerin ilk aşamasında, drapaj eğitimi 22 kadın katılımcı tarafından başarıyla tamamlandı. Önümüzdeki dönemde Alaca dokuma kursu ve girişimcilik eğitimlerinin uygulanması planlanıyor.

Coğrafi işaret ve markalaşma

2023 yılında coğrafi işaret başvurusu yapılan Tokat Dive dokuması, proje devam ederken Eylül ayı sonunda coğrafi işaret tescili aldı. Coğrafi işaret tesciliyle birlikte Dive dokumasının markalaşma, katma değer oluşturma ve pazarlama sürecinin hız kazanması bekleniyor.

Tasarım Kampı ve katılımcılar

Program kapsamında Tokat Olgunlaşma Enstitüsü koordinasyonunda düzenlenen "Dive’den Geleceğe Tasarım Kampı"na; İstanbul Ticaret Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Nigar Merdan, Doç. Dr. Irmak Bayburtlu Çetinsoy, Dr. Öğr. Üyesi Sema Hatun Türker, Öğr. Gör. Gülay Kaygusuz ve Öğr. Gör. Demet Yıldız Yanızca ile öğrencileri katıldı. Kamp, akademisyenler, 17 öğrenci ve Tokat Olgunlaşma Enstitüsü personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa ayrıca OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, İl Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alparslan Demir, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmet Türkmen, Doç. Dr. Samettin Başol, Dr. Öğr. Üyesi Gözde Kemer Gürsoy, OKA Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Birim Başkanı Sümer Çakır ve Tokat Yatırım Destek Ofisi (YDO) Koordinatörü Emral Oral da iştirak etti.

Tanıtım toplantısında konuşan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, ajansın son yıllarda kadın girişimciliği ve kadın istihdamı odağında yürüttüğü çalışmalarla Türkiye genelinde en başarılı ilk üç kalkınma ajansı arasında yer aldığını belirterek, SOGEP kapsamında bugüne kadar bölgede 35 proje ile 348 milyon TL, Tokat’ta ise 10 proje ile yaklaşık 88 milyon TL destek sağlandığını ifade etti. Dicle, bu projenin geleneksel Dive dokumacılığını üretim, tasarım ve istihdamla buluşturması açısından özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Tasarım kampı, geleneksel dokuma kültürünün çağdaş tasarım anlayışıyla buluşturulmasını amaçlayarak Dive dokumasının hem kültürel hem ekonomik değerini güçlendirmeyi hedefliyor.

OKA GENEL SEKRETERİ MEHLİKA DİCLE