MTSO'nun Kurumsal Hafıza Müzesi Üyelerden Yoğun İlgi

Malatya TSO'nun hizmet binasında kurduğu Kurumsal Hafıza Müzesi, 1923'ten günümüze uzanan belgeler ve nostaljik eşyalarla üyelerin yoğun ilgisini çekiyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:49
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:49
MTSO'nun Kurumsal Hafıza Müzesi Üyelerden Yoğun İlgi

MTSO'nun Kurumsal Hafıza Müzesi Üyelerden Yoğun İlgi

Malatya TSO'nun 1923'ten günümüze uzanan mirası sergileniyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından hizmet binasında oluşturulan Kurumsal Hafıza Müzesi, Oda üyelerinin yoğun ilgisini görüyor. Odanın demirbaş listesinde yer alan eski malzemelerle hazırlanan sergide nostaljik fotoğraf ve belgeler ziyaretçilere sunuluyor.

1923 yılında Cumhuriyetin İlanıyla kurulan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), köklü geçmişini ve kurumsal hafızasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu müzeyi hayata geçirdi.

Müzede, kuruluş döneminden günümüze kullanılarak demirbaş listesine alınan eski daktilolar, hesap makineleri, telefonlar, kameralar, televizyon ve radyolar gibi teknolojik objeler sergileniyor. Ayrıca Odanın 1924 yılına ait Osmanlıca yazılan ilk karar defteri ile 1926 yılına ait Osmanlıca yazışmalar ve 1923 yılından itibaren hizmet binalarının kronolojik dizilişi gibi önemli belgeler ve tarihi arşiv fotoğrafları da yer alıyor.

Hizmet binasının giriş katında hazırlanan müze, Odanın tarihsel gelişimini ve Malatya iş dünyasının dönüşümünü yansıtan önemli bir bellek alanı niteliği taşıyor.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, oluşturulan müzeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak yalnızca bugünü değil, geçmişimizi de sahiplenmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Müzemiz, geçmişten bugüne görev yapan başkanlarımızın, meclis üyelerimizin ve emeği geçen tüm isimlerin hatırasını yaşatan bir kurumsal hafıza alanıdır. Burada sergilenen her malzeme, Odamızın ve şehrimizin ekonomik yolculuğuna tanıklık etmiştir. Kurulduğu günden bugüne Odamızda özveriyle görev yapmış tüm başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve personellerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Müze aynı zamanda Oda üyelerinin de ilgisini çekiyor. Şirketi için evrak almak üzere Odaya gelen Muzaffer Taçlı, nostaljik fotoğrafların ve malzemelerin kendisini geçmişe götürdüğünü belirterek, "21 yıldır ticaret ve sanayi odasının üyesiyim. Müzeyi görünce doğrusu mutlu oldum. Odaya ilk kaydımı yaptırdığım günler aklıma geldi. 100 yılı aşkındır var olan Odamızın geleceğe böyle bir alan oluşturması bizleri sevindirdi ve geçmişe götürdü. Kurumsal hafızasını koruyan kurumlar, geleceğe daha sağlam adımlarla yürür. İnşallah bizim Odamızda daha nice 100 yıllara yürüyecektir. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TSO’NUN KURUMSAL HAFIZA MÜZESİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

TSO’NUN KURUMSAL HAFIZA MÜZESİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'un İlk Açık Hava Arkeopark Müzesi Pazarkapı'da: Sur Restorasyonu yüzde 85 Tamam
2
MTSO'nun Kurumsal Hafıza Müzesi Üyelerden Yoğun İlgi
3
Kırşehir'de taş süsleme ustası Mine Kiper: Çırak yok, meslek tehlikede
4
Eskipazar'da Belediye Başkanları Hadrianapolis Antik Kenti'nde Buluştu
5
Rami Kütüphanesi 3 Yaşında: 7,7 Milyon Ziyaretçiyle İstanbul'un Kültür Merkezi
6
ESSİVDER Korosu'ndan 'Türk Halk Müziği' Konseri
7
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Sındırgı'da Yoğun İlgi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları