MTSO'nun Kurumsal Hafıza Müzesi Üyelerden Yoğun İlgi

Malatya TSO'nun 1923'ten günümüze uzanan mirası sergileniyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından hizmet binasında oluşturulan Kurumsal Hafıza Müzesi, Oda üyelerinin yoğun ilgisini görüyor. Odanın demirbaş listesinde yer alan eski malzemelerle hazırlanan sergide nostaljik fotoğraf ve belgeler ziyaretçilere sunuluyor.

1923 yılında Cumhuriyetin İlanıyla kurulan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), köklü geçmişini ve kurumsal hafızasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu müzeyi hayata geçirdi.

Müzede, kuruluş döneminden günümüze kullanılarak demirbaş listesine alınan eski daktilolar, hesap makineleri, telefonlar, kameralar, televizyon ve radyolar gibi teknolojik objeler sergileniyor. Ayrıca Odanın 1924 yılına ait Osmanlıca yazılan ilk karar defteri ile 1926 yılına ait Osmanlıca yazışmalar ve 1923 yılından itibaren hizmet binalarının kronolojik dizilişi gibi önemli belgeler ve tarihi arşiv fotoğrafları da yer alıyor.

Hizmet binasının giriş katında hazırlanan müze, Odanın tarihsel gelişimini ve Malatya iş dünyasının dönüşümünü yansıtan önemli bir bellek alanı niteliği taşıyor.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, oluşturulan müzeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak yalnızca bugünü değil, geçmişimizi de sahiplenmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Müzemiz, geçmişten bugüne görev yapan başkanlarımızın, meclis üyelerimizin ve emeği geçen tüm isimlerin hatırasını yaşatan bir kurumsal hafıza alanıdır. Burada sergilenen her malzeme, Odamızın ve şehrimizin ekonomik yolculuğuna tanıklık etmiştir. Kurulduğu günden bugüne Odamızda özveriyle görev yapmış tüm başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve personellerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Müze aynı zamanda Oda üyelerinin de ilgisini çekiyor. Şirketi için evrak almak üzere Odaya gelen Muzaffer Taçlı, nostaljik fotoğrafların ve malzemelerin kendisini geçmişe götürdüğünü belirterek, "21 yıldır ticaret ve sanayi odasının üyesiyim. Müzeyi görünce doğrusu mutlu oldum. Odaya ilk kaydımı yaptırdığım günler aklıma geldi. 100 yılı aşkındır var olan Odamızın geleceğe böyle bir alan oluşturması bizleri sevindirdi ve geçmişe götürdü. Kurumsal hafızasını koruyan kurumlar, geleceğe daha sağlam adımlarla yürür. İnşallah bizim Odamızda daha nice 100 yıllara yürüyecektir. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

