Gaziantep Japon Turistlere Açıldı: Seyahat Uyarısında Güncelleme

Japonya'nın seyahat uyarısı güncellemesiyle Gaziantep şehir merkezi Japon turistlerin ziyaretine açıldı; Başkan Fatma Şahin, Büyükelçi Tamura Masami'yi ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:59
Japonya’nın seyahat uyarısı politikasında yapılan değişiklikle Gaziantep şehir merkezi, Japon vatandaşları için ziyaret edilebilir bölgeler arasına alındı. Bu güncelleme, Suriye kaynaklı güvenlik gerekçesiyle uzun süredir uygulanan uyarının ardından geldi.

Belediye Başkanı Fatma Şahin'den teşekkür ziyareti

Kararın ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami'yi ziyaret etti. Görüşmede alınan kararın memnuniyetle karşılandığı belirtilerek Japon tarafına destekleri için teşekkür edildi.

Turizm potansiyeli ve beklentiler

Görüşmede Gaziantep'in güvenli şehir yapısı, kültürel mirası ve gastronomisi başta olmak üzere turizm alanındaki potansiyeli ele alındı. Başkan Fatma Şahin, Japon ziyaretçiler için şehrin hazır olduğunu vurgulayarak Gaziantep’in tarih, kültür ve mutfak zenginliğiyle Uzak Doğu turizmi için önemli bir destinasyon olduğunu aktardı.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi.

