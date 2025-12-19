Vezirköprü Öğürlü İlkokulu'nda Gözleme Etkinliği ile Yerli Malı Haftası Kutlandı

Etkinlikte Yerli Üretim ve Geleneksel Tatlar Öne Çıktı

Samsun’un Vezirköprü Öğürlü İlkokulu’nda Yerli Malı Haftası(Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası), düzenlenen 'Gözleme Etkinliği' ile kutlandı.

Programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata ve Şube Müdürü Burak Akça katıldı. Protokol üyeleri etkinlik boyunca öğrencilerle yakından ilgilenerek yerli üretim ve yerli malı kullanımının önemine dikkat çekti.

Etkinlik kapsamında öğrenci velileri tarafından hazırlanan gözlemeler hep birlikte yenilirken, okul bahçesi renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler, Yerli Malı Haftası’nı hem eğlenceli hem de öğretici bir programla kutlama imkânı buldu.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, eğitime verdikleri desteklerden dolayı Kaymakam Özgür Kaya başta olmak üzere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata ve Şube Müdürü Burak Akçay’a teşekkür edildi.

