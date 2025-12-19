Şap Karantinası Deve Güreşlerini Vurdu: Akın Pazarlıoğlu'ndan Yasak Gözden Geçirilsin

Şap Karantinası Deve Güreşlerini Vurdu

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Akın Pazarlıoğlu, şap karantinası gerekçesiyle iptal edilen deve güreşlerinin birçok sektörde ciddi sıkıntıya yol açtığını söyleyerek ilgili kurum ve kuruluşlardan kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Federasyonun itirazı ve bilimsel iddia

Pazarlıoğlu, konuyla ilgili açıklamasında şunları belirtti: "Develer de çift tırnaklı hayvan olabilir ama, develerde şap hastalığı görülmez. Yasağı koyanlar bunu istedikleri bilim kurulundan ve veteriner fakültelerinden öğrenebilir". Başkan ayrıca, tarih boyunca develerde şap hastalığına dair yazılı bir vaka bulunmadığını vurguladı.

"Öncelikle şunu belirtmek isterim ki ülkemizi etkisi altına alan şap hastalığı başta biz devecileri olmak üzere tüm hayvancıları derinden etkileşmiştir." ifadesiyle başlayan açıklamasında Pazarlıoğlu, Göktürklerden beri süregelen devecilik kültürünün Osmanlı'dan günümüze taşınan önemli bir geleneksel miras olduğunu hatırlattı.

Federasyon başkanı, "Başta şap enstitüsü olmak üzere hiçbir kurumun bu yönde araştırması da yoktur. Ülkemizdeki üniversitelerin veterinerlik fakülte arşivlerinde develerde hiçbir şap vakasına rastlanılmadığı araştırıldığında görülecektir." diyerek alınan tedbirlerin dayanağını sorguladı.

Ekonomik ve kültürel boyut

Pazarlıoğlu, deve güreşlerinin sekretaryasını 2012 yılında kurulmuş olan Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonunun yürüttüğünü hatırlatarak, HAYGEM tarafından uygulanan iptal kararının sadece bir spor etkinliğini değil; havutçusundan çulcusuna, golancıdan keçecisine kadar geniş bir ekosistemi etkilediğini belirtti.

Federasyonun verdiği sayılara göre bu dönemde tertiplenen 80 adet deve güreşi festivali vardı ve söz konusu etkinlikler sekiz ilde toplamda 15 milyon kişiye direkt hitap ediyordu. Pazarlıoğlu, "Tüm hayvan sevkiyatları devam ederken deve güreşlerinin iptal edilmesini anlamsız buluyoruz." diyerek kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

Federasyon olarak Aydın milletvekilleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile hem resmi yazışmalar hem de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Pazarlıoğlu, iptalin kültürel mirasa ve geçimini bu etkinliklerden sağlayanlara büyük zarar verdiğini vurguladı.

Hayvan refahı endişesi

Ayrıca deveciler, güreşmeyen pehlivan develerin ruhsal ve fizyolojik olarak rahatsız olduğunu, kış sezonu boyunca arenaya çıkarılmayan develerin tabiatı gereği sıkıntı yaşadığını belirtti. Federasyon bu nedenle hem etkinliklerin hem de hayvan refahının göz önünde bulundurularak çözüm bulunmasını talep ediyor.

DEVECİLİK KÜLTÜRÜ VE DEVE GÜREŞLERİ FEDERASYONU BAŞKANI AKIN PAZARLIOĞLU, ŞAP KARANTİNASI DOLAYISIYLA İPTAL EDİLEN DEVE GÜREŞLERİNİN BİRÇOK SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLEDİĞİNİ BELİRTEREK İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARIN BU KARARI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMESİNİ İSTEDİ. TARİH BOYUNCA DEVELERDE ŞAP HASTALIĞI GÖRÜLMEDİĞİNİ BELİRTEN PAZARLIOĞLU, "DEVLER DE ÇİFT TIRNAKLI HAYVAN OLABİLİR AMA, DEVELERDE ŞAP HASTALIĞI GÖRÜLMEZ. YASAĞI KOYANLAR BUNU İSTEDİKLERİ BİLİM KURULUNDAN VE VETERİNER FAKÜLTELERİNDEN ÖĞRENEBİLİR" DEDİ.