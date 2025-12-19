DOLAR
Şap Karantinası Deve Güreşlerini Vurdu: Akın Pazarlıoğlu'ndan Yasak Gözden Geçirilsin

Deve güreşlerinin şap karantinası nedeniyle iptali, federasyon başkanı Akın Pazarlıoğlu'na göre sektörleri ve 15 milyon kişiyi etkiledi; yasak yeniden değerlendirilmelidir.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 10:42
Şap Karantinası Deve Güreşlerini Vurdu: Akın Pazarlıoğlu'ndan Yasak Gözden Geçirilsin

Şap Karantinası Deve Güreşlerini Vurdu

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Akın Pazarlıoğlu, şap karantinası gerekçesiyle iptal edilen deve güreşlerinin birçok sektörde ciddi sıkıntıya yol açtığını söyleyerek ilgili kurum ve kuruluşlardan kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Federasyonun itirazı ve bilimsel iddia

Pazarlıoğlu, konuyla ilgili açıklamasında şunları belirtti: "Develer de çift tırnaklı hayvan olabilir ama, develerde şap hastalığı görülmez. Yasağı koyanlar bunu istedikleri bilim kurulundan ve veteriner fakültelerinden öğrenebilir". Başkan ayrıca, tarih boyunca develerde şap hastalığına dair yazılı bir vaka bulunmadığını vurguladı.

"Öncelikle şunu belirtmek isterim ki ülkemizi etkisi altına alan şap hastalığı başta biz devecileri olmak üzere tüm hayvancıları derinden etkileşmiştir." ifadesiyle başlayan açıklamasında Pazarlıoğlu, Göktürklerden beri süregelen devecilik kültürünün Osmanlı'dan günümüze taşınan önemli bir geleneksel miras olduğunu hatırlattı.

Federasyon başkanı, "Başta şap enstitüsü olmak üzere hiçbir kurumun bu yönde araştırması da yoktur. Ülkemizdeki üniversitelerin veterinerlik fakülte arşivlerinde develerde hiçbir şap vakasına rastlanılmadığı araştırıldığında görülecektir." diyerek alınan tedbirlerin dayanağını sorguladı.

Ekonomik ve kültürel boyut

Pazarlıoğlu, deve güreşlerinin sekretaryasını 2012 yılında kurulmuş olan Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonunun yürüttüğünü hatırlatarak, HAYGEM tarafından uygulanan iptal kararının sadece bir spor etkinliğini değil; havutçusundan çulcusuna, golancıdan keçecisine kadar geniş bir ekosistemi etkilediğini belirtti.

Federasyonun verdiği sayılara göre bu dönemde tertiplenen 80 adet deve güreşi festivali vardı ve söz konusu etkinlikler sekiz ilde toplamda 15 milyon kişiye direkt hitap ediyordu. Pazarlıoğlu, "Tüm hayvan sevkiyatları devam ederken deve güreşlerinin iptal edilmesini anlamsız buluyoruz." diyerek kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

Federasyon olarak Aydın milletvekilleri ve Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile hem resmi yazışmalar hem de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Pazarlıoğlu, iptalin kültürel mirasa ve geçimini bu etkinliklerden sağlayanlara büyük zarar verdiğini vurguladı.

Hayvan refahı endişesi

Ayrıca deveciler, güreşmeyen pehlivan develerin ruhsal ve fizyolojik olarak rahatsız olduğunu, kış sezonu boyunca arenaya çıkarılmayan develerin tabiatı gereği sıkıntı yaşadığını belirtti. Federasyon bu nedenle hem etkinliklerin hem de hayvan refahının göz önünde bulundurularak çözüm bulunmasını talep ediyor.

