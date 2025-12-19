Amasya'da 2 bin 600 yıllık Pers dönemi tandırı keşfedildi

Amasya'da 2 bin 600 yıllık Pers dönemi tandırı bulundu

Oluz Höyük kazılarında günümüz tandırlarıyla benzerlik dikkat çekti

Oluz Höyük kazılarında, Pers dönemine tarihlenen 2 bin 600 yıllık bir tandır keşfedildi. Kazı başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, tandırın pişirilmiş killi topraktan yapıldığını ve görünüm olarak günümüzde kullanılan tandırlarla aynı olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Şevket Dönmez bulguyla ilgili olarak şunları söyledi: 'Tandırın gövdesi zeminin altına yerleştirilmiş. Bu tandır bugünkü Anadolu’da kullanılan tandırlara birebir benziyor. Tek farkı 2 bin 600 yıllık olması.'

19 yıldır devam eden kazıların bu yılki etabında ortaya çıkarılan tandır, Anadolu'nun eski pişirme geleneklerinin sürekliliğine önemli bir kanıt sundu. Tandırın karşısında, hamur açmak veya buğday öğütmek için kullanılan bir tezgah taşı da bulundu.

Prof. Dr. Dönmez ayrıca iki yıl önce buldukları bir keşiften söz etti: Pers dönemine ait saray mutfağında çıkarılan toprak tencere içinde kemik parçaları ve tahıl taneleri bulunmuş, bu tencerede keşkek yapılmış olabileceği belirtilmişti. Bu buluntular, Anadolu'nun kadim pişirme geleneklerinin ne kadar köklü olduğunu gösteriyor.

