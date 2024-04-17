Gelinim Mutfakta 17 Nisan çeyrek altın kazananı ve puan durumu

17 Nisan Çarşamba günü yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın 1368. bölümünde Kirpi Pasta yapan gelinler çeyrek altın yarışına girdi. Yarışmanın sonunda Yeşim, kayınvalidelerden aldığı yüksek puanlar ile çeyrek altını kazanmayı başardı.
Puan Durumu:
Yeşim - 19
Damla - 11
Aleyna - 8
Seda - 7
Bugünkü Birinci:
Bugünkü birinci olan Yeşim, toplamda 19 puan alarak çeyrek altını kazandı.
Gelinim Mutfakta Ne Zaman Yayınlanıyor?
Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 13.00'te yayınlanıyor. Programı Nursel Ergin sunuyor.
Detaylar:
Yeşim'in Kirpi Pastası: Yeşim'in Kirpi Pastası, kayınvalidelerden tam not aldı ve ona çeyrek altını kazandırdı.
Damla'nın Puanı: Damla, kayınvalidelerden 7 puan alarak yarışmada ikinci sırada yer aldı.
Aleyna'nın Puanı: Aleyna, 6 puan alarak yarışmada üçüncü sırada yer aldı.
Seda'nın Puanı: Seda, 5 puan alarak yarışmada son sırada yer aldı.
Yarışmanın heyecanı devam ediyor! Yarın kim birinci olacak?