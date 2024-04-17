Bist 100
9.548,09 1%
DOLAR
32,51 0,18%
EURO
34,61 0,17%
ALTIN
2.480,07 0,25%

Gelinim Mutfakta 17 Nisan çeyrek altın kazananı ve puan durumu

17 Nisan Çarşamba günü Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını Yeşim kazandı!

Yayın Tarihi: 17.04.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 18:19
Gelinim Mutfakta 17 Nisan çeyrek altın kazananı ve puan durumu

17 Nisan Çarşamba günü yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın 1368. bölümünde Kirpi Pasta yapan gelinler çeyrek altın yarışına girdi. Yarışmanın sonunda Yeşim, kayınvalidelerden aldığı yüksek puanlar ile çeyrek altını kazanmayı başardı.

Puan Durumu:

Yeşim - 19

Damla - 11

Aleyna - 8

Seda - 7

Bugünkü Birinci:

Bugünkü birinci olan Yeşim, toplamda 19 puan alarak çeyrek altını kazandı.

Gelinim Mutfakta Ne Zaman Yayınlanıyor?

Gelinim Mutfakta, hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 13.00'te yayınlanıyor. Programı Nursel Ergin sunuyor.

Detaylar:

Yeşim'in Kirpi Pastası: Yeşim'in Kirpi Pastası, kayınvalidelerden tam not aldı ve ona çeyrek altını kazandırdı.

Damla'nın Puanı: Damla, kayınvalidelerden 7 puan alarak yarışmada ikinci sırada yer aldı.

Aleyna'nın Puanı: Aleyna, 6 puan alarak yarışmada üçüncü sırada yer aldı.

Seda'nın Puanı: Seda, 5 puan alarak yarışmada son sırada yer aldı.

Yarışmanın heyecanı devam ediyor! Yarın kim birinci olacak?

İLGİLİ HABERLER

Meclis'te onay aldı! 1 Mayıs'tan sonra tüm su faturalarına yüzde 25 destek sağlanacak

Asgari ücret zam şoku emekliye yaradı! SSK, Bağ-kur'luya asgari ücret zammı eklenecek

Bakan Işıkhan duyurdu! Tek şarta devletten faizsiz geri ödemesiz 500.000 TL ödenecek

Acil nakit arayana 10.000 TL'lik hızır kredisi! Anında onay çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahar dizisi hangi hastanede çekiliyor? Bahar dizisinin çekildiği hastane
2
Yalı Çapkını'nda final heyecanı! O isim belli etti: Geldiği gibi gidiyor
3
Mehmed: Fetihler Sultanı tuttu mu beğenildi mi? Mehmed: Fetihler Sultanı reyting ve yorumları?
4
Kuruluş Osman dizisinde Orhan bey'e eş geliyor! İşte Elçim hatunu canlandıracak oyuncu ve detayları
5
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi Kara Tegin Kimdir? Karatekin'in Tarihteki Gerçek Hikayesi ve Önemi
6
1 Mart 2024 Cuma reyting sonuçları belli oldu! Dün gecenin galibi kim oldu? Yalı Çapkını mı, Kızılcık Şerbeti mi?
7
Gelinim Mutfakta 9 Nisan 2024 puan durumu ve birincisi

Bedavadan biraz pahalıya Milli Emlak arsaları! O illerde KDV'siz ucuz tapu fırsatı

Acil nakit arayana 10.000 TL'lik hızır kredisi! Anında onay çıkıyor

Altın fiyatlarına yıl sonu tokadı! Eşe dosta altın borcu olan elini çabuk tutsun!

Doğalgaz faturalarında çifte zam dalgası! 150 TL artışa ek yeni zam şok edecek

Evine su faturası gelenler dikkat! O tarihten sonra faturalar yüzde 25 düşecek

Meclis'te onay aldı! 1 Mayıs'tan sonra tüm su faturalarına yüzde 25 destek sağlanacak

4A 4B'linin dünyası başına yıkılacak! Emekli maaşlarında hesap sistemi şoku!

KPSS 65 puanla memur olma şansı! Gelir İdaresi Başkanlığı 38 ilde memur alımı yapacak

Altın fiyatlarını tepetaklak yapacak gelişme! Bu fiyat aralığına aman dikkat

Parasını buna yatıran başını taşlara vuracak! Ünlü ekonomist kara haberi uçurdu

Asgari ücret zam şoku emekliye yaradı! SSK, Bağ-kur'luya asgari ücret zammı eklenecek

Bakan Işıkhan duyurdu! Tek şarta devletten faizsiz geri ödemesiz 500.000 TL ödenecek