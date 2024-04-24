Bist 100
9.722,09 0%
DOLAR
32,54 -0,04%
EURO
34,81 -0,21%
ALTIN
2.424,15 0,26%

Gelinim Mutfakta 24 Nisan 2024 puan durumu ve kazananı: Damla çeyrek altını kazandı!

Gelinim Mutfakta'da heyecan dorukta! Bugünün kazananı belli oldu ve çeyrek altını kimin aldığı merak konusu!

Yayın Tarihi: 24.04.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 18:42
Gelinim Mutfakta 24 Nisan 2024 puan durumu ve kazananı: Damla çeyrek altını kazandı!

Heyecan doruktaydı! Gelinim Mutfakta'da 24 Nisan 2024 günü kıran kırana bir mücadele yaşandı. Üç yarışmacı arasında sadece birer puan fark varken, tadım, puanlama ve yorumlamanın ardından günün birincisi ve çeyrek altın kazanan isim belli oldu.

Damla zafer şarkısı söyledi! Damla, muhteşem yemeği ile jüriyi etkilemeyi başardı ve 15 puan alarak günü birinci olarak tamamladı. Bu sayede çeyrek altını da kazanan Damla'nın mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Burçin ceza aldı! Yemek kurallarına uymadığı için Burçin, jüri tarafından 2 puan eksi puanla cezalandırıldı. Bu ceza puanı ile Burçin, sıralamada sonuncu sıraya geriledi.

Puan Durumu:

Damla: 15 puan

Yeşim: 14 puan

Seda: 13 puan

Burçin: 3 puan

Haftanın geri kalanında neler olacak? Yarışmacılar hangi lezzetlerle jüriyi etkileyecek? Damla'nın liderliği devam edecek mi? Bunu öğrenmek için Gelinim Mutfakta'yı takip etmeye devam edin!

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan emekliye ah vah çektirtecek gelişme! 'Temmuz zammı hiç de beklediğiniz gibi olmayacak'

e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Adınıza 7.608 TL'lik yardım hakkı çıkmış olabilir

Başvurmayan kalmasın! 8 gün içinde 750 TL fatura yardımı hesaplara yatırılacak!

Cebinde Bankkkart'ı olanlara duyuruldu! 23.59'a kadar bunu yapmayan pişman olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahar dizisi hangi hastanede çekiliyor? Bahar dizisinin çekildiği hastane
2
Yalı Çapkını'nda final heyecanı! O isim belli etti: Geldiği gibi gidiyor
3
Kuruluş Osman dizisinde Orhan bey'e eş geliyor! İşte Elçim hatunu canlandıracak oyuncu ve detayları
4
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi Kara Tegin Kimdir? Karatekin'in Tarihteki Gerçek Hikayesi ve Önemi
5
Mehmed: Fetihler Sultanı tuttu mu beğenildi mi? Mehmed: Fetihler Sultanı reyting ve yorumları?
6
1 Mart 2024 Cuma reyting sonuçları belli oldu! Dün gecenin galibi kim oldu? Yalı Çapkını mı, Kızılcık Şerbeti mi?
7
Taş Kağıt Makas dizisi tuttu mu, beğenildi mi? Dizinin reytingleri ve yorumları nasıl?

Emekli maaşlarına Nisan ayarı! Hesaplar değişti: Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

Elinde TL'si olup bunu yapan ah vah edecek! Uzmanlar bas bas bağırdı

Cebinde Bankkkart'ı olanlara duyuruldu! 23.59'a kadar bunu yapmayan pişman olacak

Bakanlıktan emekliye ah vah çektirtecek gelişme! 'Temmuz zammı hiç de beklediğiniz gibi olmayacak'

e-Devlet'ten hemen kontrol edin! Adınıza 7.608 TL'lik yardım hakkı çıkmış olabilir

Arabası 15 yaşın üzerinde olanlar dikkat! Sonunda oh çektiren karar çıktı

Altını olan hemen bunu yapsın! Uzman isim altın zengini yapacak formülü verdi!

Günde 1 bardak için yeter! Siniri stresi yok eden mucize gibi içecek

Başvurmayan kalmasın! 8 gün içinde 750 TL fatura yardımı hesaplara yatırılacak!

Cumhurbaşkanı düğmeye bastı! O illerde bedava fiyatına konut satışı başlatıldı!

Migros kampanyaya doymuyor! Tek SMS ile kod alan 1.000 TL veriliyor

Sıfır araç hayali milyonları aşıyor! Bu fiyata sadece bir avuç kaldı: Onlar da satılamıyor