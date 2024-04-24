Gelinim Mutfakta 24 Nisan 2024 puan durumu ve kazananı: Damla çeyrek altını kazandı!

Heyecan doruktaydı! Gelinim Mutfakta'da 24 Nisan 2024 günü kıran kırana bir mücadele yaşandı. Üç yarışmacı arasında sadece birer puan fark varken, tadım, puanlama ve yorumlamanın ardından günün birincisi ve çeyrek altın kazanan isim belli oldu.

Damla zafer şarkısı söyledi! Damla, muhteşem yemeği ile jüriyi etkilemeyi başardı ve 15 puan alarak günü birinci olarak tamamladı. Bu sayede çeyrek altını da kazanan Damla'nın mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Burçin ceza aldı! Yemek kurallarına uymadığı için Burçin, jüri tarafından 2 puan eksi puanla cezalandırıldı. Bu ceza puanı ile Burçin, sıralamada sonuncu sıraya geriledi.

Puan Durumu:

Damla: 15 puan

Yeşim: 14 puan

Seda: 13 puan

Burçin: 3 puan

Haftanın geri kalanında neler olacak? Yarışmacılar hangi lezzetlerle jüriyi etkileyecek? Damla'nın liderliği devam edecek mi? Bunu öğrenmek için Gelinim Mutfakta'yı takip etmeye devam edin!