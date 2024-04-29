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Gelinim Mutfakta'da 29 Nisan 2024 Pazartesi günü çeyrek altını kazanan ve puan durumu belli oldu

Gelinim Mutfakta'da 29 Nisan 2024 günü nefesleri kesti! Haftanın ilk gününde çeyrek altın yarışı başladı ve heyecan doruktaydı. Peki, günün birincisi kim oldu? İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 29.04.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 18:13
Gelinim Mutfakta'da 29 Nisan 2024 Pazartesi günü çeyrek altını kazanan ve puan durumu belli oldu

29 Nisan 2024 Pazartesi günü Gelinim Mutfakta'da kıyasıya bir rekabet yaşandı. Haftanın ilk gününde tadımlar, puanlar ve değerlendirmeler sonucunda Yeşim günün birincisi oldu ve büyük bir başarıya imza attı.

Eski yarışmacı Aleyna'nın dönüşü de heyecan yarattı. Fakat Aleyna, eksi 2 ceza puanı alarak yarışmada zorlandı. Yeşim de eksi 4 ceza puanı alırken, Seda da son eksi 2'yi kaparak kuraya kaldı. Yeşim, Seda ve Damla arasında yapılan kurada şanslı isim Yeşim oldu ve çeyrek altının sahibi olarak büyük bir sevinç yaşadı.

Gelinim Mutfakta 29 Nisan 2024 Puan Durumu:

Damla: 12

Seda: 12

Yeşim: 12 (Çeyrek Altın Kazananı)

Aleyna: 9

Yarışmanın heyecanı her geçen gün artıyor! Yarın kimin birinci olacağını ve kimin çeyrek altın kazanacağını merakla bekliyoruz.

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