Habibi Neccar Camii restorasyonu tamamlandı — 27 Aralık'ta ibadete açılıyor

Habibi Neccar Camii restorasyonu tamamlandı

Tarihi cami 27 Aralık Cumartesi günü ibadete açılıyor

Hatay'da depremde yıkılan Habibi Neccar Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 27 Aralık Cumartesi günü ibadete açılacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın yaşandığı Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken kentin en önemli tarihi yapıları da zarar görmüştü. Asırlar boyunca medeniyetlerin beşiği olan kentin sembol simgelerinden, 7. yüzyılda inşa edilen ve Anadolu'daki ilk cami olma özelliği taşıyan Habibi Neccar Camii de depremde ağır hasar almıştı. Depremde kuzey beden duvarının büyük hasar aldığı camide restorasyon çalışmaları Eylül 2023'te başladı.

Restorasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütüldü. Restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları tamamlanan cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 27 Aralık tarihinde yeniden ibadete açılacak.

Habibi Neccar Mahalle Muhtarı Fuat Gövce, caminin ayağa kalkmasının Antakya'nın ayağa kalkması anlamına geldiğini belirtti: 'Habibi Neccar Camii Anadolu'nun ilk kurulan camisidir. Depremde çok büyük bir hasar gördü. Hasar gördükten sonra tekrardan onarım çalışmalarına başlandı. Caminin onarımı için sayın Cumhurbaşkanımıza, Valimize ve Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz. İnşallah Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılışı yapılıp vatandaşlarımızın hizmetine açılacak. Depremden sonra ilk onarım çalışmalarının başladığından bugüne kadar devamlı gelip gördüm. Camimiz aslına uygun, itina ve titizlikle yapılan çalışmalar ardından bu hale geldi. Caminin içi de depremden önceki hali gibi oldu, camimizin kısa zamanda bu hale geleceğini düşünmüyorduk. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Güzel restorasyon çalışmalarıyla Habibi Neccar Camii ayağa kalktı. Habibi Neccar Camii ayağa kalkması demek, Antakya'nın ayağa kalkması anlamına gelir. Depremde caminin sadece kıble duvarı ayaktaydı ve geri kalan her şey yıkılmıştı. Buradaki taşları içeride ayrıştırarak aslına uygun hale getirilip yerleştirildi.'

Cemil Kerseoğlu ise restorasyon için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek şunları söyledi: 'Habibi Neccar Mahallesi'nde büyüdüğümüz için bu camiyi çok iyi bilen kişilerdeniz. Depremden sonra camiye geldiğimizde tanınmaz haldeydi. Caminin bu hale gelmesinden dolayı herkese teşekkür ederim. Ben burada esnaflık yaptığım için çalışmalar çok güzel ve düzenli olarak gitti. Aynı şekilde Habibi Neccar Camii aynı düzen içerisinde yapıldı.'

Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte tarihi caminin yeniden ibadete açılması, bölge halkı ve kültür mirası için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

