Hülya Koçyiğit Trabzon'da: Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'ni Ziyaret Etti

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, Trabzon Film Festivali kapsamında Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'ni ziyaret etti; coğrafi işaretli keşanı dokumayı denedi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 18:40
Hülya Koçyiğit Trabzon'da: Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'ni Ziyaret Etti

Hülya Koçyiğit Trabzon'da: Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'ni Ziyaret Etti

Trabzon Film Festivali kapsamında atölye incelemesi ve dokuma denemesi

Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit, Trabzon Film Festivali dolayısıyla geldiği Trabzon'da Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarete, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in eşi Arzu Genç eşlik etti.

Koçyiğit, merkezdeki atölyeleri gezerek kadınların sergilediği ürünleri hayranlıkla inceledi.

Koçyiğit, Karadeniz yöresinin geleneksel ve yöresel dokumaları arasında yerini alan yaklaşık bir asırdan beri kullanılan coğrafi işaretli keşanı dokumaya çalışması dikkat çekti.

"Trabzon’a ilk kez 5 yaşındayken gelmiştim ve ömür boyu birçok kez geldim. O nedenle bu gelişim ilk değil ama Trabzon’da ilk kez bir Film Festivali düzenleniyor. ’İlk’ demek biraz cesaret demek. Dilerim başladığı gibi bol bereketiyle inşallah hem şehrimize hem de sinemamıza çok büyük katkılarda bulunur bu festival. O nedenle bugün buradayım, çok da mutluyum. İyi ki bu seferki gelişimde böylesine faydalı bir mekânı ziyaret etmişim. Her biri birbirinden değerli geleneksel el sanatlarımız burada tekrardan hayat buluyor. Genç kadınlar burada bu mesleği, bu sanatı öğreniyor ve yaşatmaya devam ediyorlar. Bu beni çok gururlandırdı. Hepsinin ellerine, emeklerine sağlık. Burası bir yaşam merkezi. Buradan istifade eden bütün kadınları sevgiyle selamlıyorum. Daha nice nice kadınımızın bu imkânlardan yararlanmasını diliyorum" dedi.

