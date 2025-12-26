DOLAR
Tokat'ta Regaip Kandili'nde Asırlık Vakıf Geleneği Yeniden Canlandı

Tokat'ta vakıf camilerinde Regaip Kandili'nde Osmanlı'dan miras kalan buhur ve salep geleneği yeniden yaşatıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:43
Vakıflar Genel Müdürlüğü Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü öncülüğünde, Tokat'taki vakıf camilerinde Regaip Kandili dolayısıyla Osmanlı'dan miras kalan güzel koku geleneği yaşatıldı.

Kandil gecesinde cami içlerinde buhurdan yakılarak ibadet mekânlarında ferah ve nezih bir ortam oluşturuldu. Ayrıca cemaate salep ikram edilerek kandil gecesinin manevi atmosferi pekiştirildi.

Asırlık vakıf geleneği yaşatılıyor

Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğani, Peygamber Efendimizin kandillerde ve dini bayramlarda temiz ve güzel kıyafetler giyilmesini, güzel kokular sürülmesini ümmetine tavsiye ettiğini hatırlattı. Erdoğan, Osmanlı döneminde birçok vakfiyede kandillerde kokulu mum ve buhurdan yakılmasının yer aldığını ifade etti.

"Güzel koku ruhun gıdasıdır. Koku dimağa, kalbe ve diğer iç organlara yarar sağlar, kalbi ferahlatır, nefsi sevindirir, ruhu genişletir. Bu vesileyle tüm İslam âleminin Regaip Kandili’ni ve mübarek üç aylarını tebrik ediyor, kandilimizin hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz" dedi.

